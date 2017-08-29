Бывший замминистра финансов Алексашенко пока не собирается посещать Россию

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Бывший замминистра финансов РФ Сергей Алексашенко пока не планирует посещать Россию из-за сообщений о возбуждении в отношении него уголовного дела. Об этом сам Алексашенко сказал во вторник в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

"Пока воздержусь (от посещения России - прим. ТАСС), не бывает дыма без огня. Если на сцене висит ружье, то в третьем акте оно обязательно должно выстрелить. Если в отношении меня произнесено словосочетание "уголовное дело", то, видимо, кто-то об этом думает. Поэтому лучше я пока буду избегать той опасности, которую могу предвидеть", - сказал он, подчеркнув, что не представляет, насколько долго он будет воздерживаться от поездок в Россию.

Алексашенко отметил, что его адвокаты не подтверждают факт возбуждения в отношении него уголовного дела. "Самая большая новость для меня - сообщение о том, что возбудили уголовное дело, хотя мои адвокаты этого не подтверждают", - пояснил он.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что в отношении Алексашенко возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде культурных ценностей. Согласно их данным, бывший замминистра финансов был задержан в аэропорту Домодедово при попытке вывезти государственные награды в США. Однако затем сам Алексашенко свое задержание опроверг.

В Федеральной таможенной службе факт возбуждения дела не подтвердили и не опровергли, отметив, что таможенные органы не сообщают имена лиц, в отношении которых возбуждаются дела об административной ответственности или уголовные дела.

Алексашенко занимал пост заместителя министра финансов России с 1993 по 1995 год. В 1995-1998 годах занимал должность заместителя председателя ЦБ РФ.