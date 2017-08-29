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Мединский назвал большим потрясением кончину скрипача-виртуоза Дмитрия Когана

Общество
29 августа, 22:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, августа. /ТАСС

Глава Минкультуры РФ отметил, что музыкант "придавал огромное значение просветительской деятельности" и был "послом российской культуры в мире"

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МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Большим потрясением назвал кончину скрипача Дмитрия Когана министр культуры РФ Владимир Мединский. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минкультуры.

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Биография Дмитрия Когана

"Большим потрясением стала для меня новость о безвременной кончине одного из ярчайших скрипачей современности, виртуоза Дмитрия Когана", - отметил Мединский. По его словам, "Дмитрий был достойным продолжателем лучших творческих традиций прославленной династии".

"Удивительный профессионализм и широкое многообразие репертуара снискали ему искреннюю любовь и восхищение слушателей как на Родине, так и далеко за ее пределами", - считает Мединский. Он добавил, что "огромное значение Дмитрий Коган придавал просветительской и благотворительной деятельности, стремился приобщать молодежь из разных стран к классическому искусству".

Служение людям занимало, по словам министра, в жизни Когана особое место. "Молодой и энергичный, Дмитрий был настоящим послом российской музыкальной культуры в мире", - отметил министр.

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