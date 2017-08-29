Мединский назвал большим потрясением кончину скрипача-виртуоза Дмитрия Когана

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Большим потрясением назвал кончину скрипача Дмитрия Когана министр культуры РФ Владимир Мединский. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минкультуры.

"Большим потрясением стала для меня новость о безвременной кончине одного из ярчайших скрипачей современности, виртуоза Дмитрия Когана", - отметил Мединский. По его словам, "Дмитрий был достойным продолжателем лучших творческих традиций прославленной династии".

"Удивительный профессионализм и широкое многообразие репертуара снискали ему искреннюю любовь и восхищение слушателей как на Родине, так и далеко за ее пределами", - считает Мединский. Он добавил, что "огромное значение Дмитрий Коган придавал просветительской и благотворительной деятельности, стремился приобщать молодежь из разных стран к классическому искусству".

Служение людям занимало, по словам министра, в жизни Когана особое место. "Молодой и энергичный, Дмитрий был настоящим послом российской музыкальной культуры в мире", - отметил министр.