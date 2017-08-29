Прощание со скрипачом Дмитрием Коганом состоится в Доме союзов

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МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Прощание со скрипачом, заслуженным артистом России Дмитрием Коганом пройдет в Колонном зале Дома союзов в субботу, 2 сентября. Об этом ТАСС сообщил пианист, народный артист России Юрий Розум.
"Прощание будет в субботу в Колонном зале. Вероятно, в 11 часов", - сказал Розум.
По его словам, близкие Когана надеются похоронить его на Новодевичьем кладбище. "Если добьются, Новодевичье. Но пока добро не дали. Возможно, Троекуровское", - сообщил он.
Дмитрий Коган скончался на 39-м году жизни. По информации источника в окружении музыканта, причиной смерти стало онкологическое заболевание.