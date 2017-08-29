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Медведев выразил соболезнования в связи с кончиной скрипача Дмитрия Когана

Общество
29 августа, 23:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, августа. /ТАСС

По словам главы правительства, "звук скрипки" музыканта "навсегда останется в сердцах миллионов"

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МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев выразил соболезнования в связи с кончиной скрипача, заслуженного артиста России Дмитрия Когана, который скончался на 39-м году жизни. Текст телеграммы премьер-министра, направленный близким музыканта, размещен во вторник на сайте правительства.

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Биография Дмитрия Когана

"Дмитрий Коган останется в нашей памяти не только как выдающийся музыкант, но и как представитель замечательной музыкальной династии. Звук его скрипки навсегда останется в сердцах миллионов", - говорится в телеграмме премьер-министра.

Дмитрий Коган, по словам Медведева, успел подарить людям прекрасную музыку. "Он умел искренне и проникновенно передавать красоту и глубину произведений великих композиторов. И потому музыка, которую он исполнял, была близка и понятна каждому", - подчеркнул премьер-министр.

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Скрипач Дмитрий Коган скончался на 39-м году жизни

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