Медведев выразил соболезнования в связи с кончиной скрипача Дмитрия Когана

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев выразил соболезнования в связи с кончиной скрипача, заслуженного артиста России Дмитрия Когана, который скончался на 39-м году жизни. Текст телеграммы премьер-министра, направленный близким музыканта, размещен во вторник на сайте правительства.

"Дмитрий Коган останется в нашей памяти не только как выдающийся музыкант, но и как представитель замечательной музыкальной династии. Звук его скрипки навсегда останется в сердцах миллионов", - говорится в телеграмме премьер-министра.

Дмитрий Коган, по словам Медведева, успел подарить людям прекрасную музыку. "Он умел искренне и проникновенно передавать красоту и глубину произведений великих композиторов. И потому музыка, которую он исполнял, была близка и понятна каждому", - подчеркнул премьер-министр.