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Власти Удмуртии помогли бабушке мальчика, потерявшего родителей в США, приехать в Москву

Общество
30 августа, 13:24 UTC+3 ТАСС

Как отметили в правительстве региона, в столице бабушка консультируется по текущей ситуации с аппаратом уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой

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ТАСС, 30 августа. Власти Удмуртии помогли срочно оформить загранпаспорт и добраться до Москвы бабушке девятилетнего мальчика, потерявшего родителей в США. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе правительства региона.

"Загранпаспорт был оформлен экстренно, всего лишь за сутки. Представители постпредства Удмуртии в Москве встретили и разместили бабушку мальчика", - сказали в пресс-службе. Как отметили в правительстве региона, в Москве бабушка мальчика консультируется по текущей ситуации с аппаратом уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой.

22 августа в пригороде Лос-Анджелеса в США полиция объявила в розыск 48-летнего Константина Морозова в связи с насильственной смертью женщины, обнаруженной в его доме в городе Санта-Мария (штат Калифорния). Жертва являлась матерью мальчика.

Мужчина был обнаружен, когда выходил из дома своего приятеля с девятилетним сыном. За подозреваемым установили слежку, потом была проведена операция, в ходе которой полицейские применили табельное оружие, мужчина скончался позже от ранения.

Как сообщила ранее ТАСС Кузнецова, у мальчика в Удмуртии проживает бабушка, которая выразила желание оформить над ним опеку и добиваться его переезда в Россию. Аппарат уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка во взаимодействии с МИД России и другими уполномоченными структурами окажет родственникам мальчика всестороннюю юридическую помощь и правовую поддержку, в первую очередь, по вопросу получения визы.

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Кузнецова, Анна Юрьевна
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