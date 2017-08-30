Собянин: ноутбуки и интерактивные доски появятся во всех школах Москвы к концу 2018 года

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МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Материально-техническую базу во всех школах Москвы обновят до конца 2018 года. К этому времени во всех средних образовательных учреждениях появятся новые компьютеры, ноутбуки и интерактивные доски, сообщил в среду мэр города Сергей Собянин.
"Любая сфера нашей жизни так или иначе соприкасается с "умными" технологиями, и образование, конечно, не исключение. С 2012 года мы стали активно внедрять технологии в образование. Речь идет, во-первых, конечно, об обновлении материально-технической базы, это уже новые компьютеры, новые интерактивные доски, новые ноутбуки, которыми необходимо обеспечить все наши школы. И, я думаю, что мы с этой задачей справимся в течение 2017-2018 годов", - отметил глава столичной администрации, выступая на заседании круглого стола, посвященного реализации проекта "Московская электронная школа".
Проект стартовал в сентябре 2016 года. Тогда в шести школах у учеников вместо учебников появились планшеты, а обычные дневники заменили электронными. Каждый кабинет оснащен интерактивными досками и столами. Теперь педагог может отправлять учащимся задания и индивидуальные учебные планы, выбрать шкалу оценки деятельности учеников.
Также можно прикрепить задание в дневник прямой ссылкой на источник в платформе, а для родителей предусмотрена возможность уведомления учителя об отсутствии ребенка на занятиях, отслеживания всего времени пребывания ученика в школе - на уроке, прогулке, в столовой, в кружке.
На данный момент в пилотном проекте по освоению "Московской электронной школы" принимают участие шесть учебных заведений - школы № 2095, 627, 1995, 194, 1298 и лицее № 1571. Как сообщил ранее руководитель департамента информационных технологий Артем Ермолаев в сентябре 2017 года к проекту "Московская электронная школа" присоединится треть столичных школ, еще две трети присоединятся в конце 2018 года. К 2019 году в централизацию и внедрение проекта планируется вложить 16 млрд рублей инвестиций.