Выплаты потерявшим жилье при пожаре в Ростове-на-Дону начнут поступать 30 августа

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 августа. /ТАСС/. Выплаты в размере 100 тыс. рублей жителям Ростова-на-Дону, которые лишились жилья из-за крупного пожара в центре города, начнут поступать в среду, сообщили в пресс-службе регионального правительства

"Пострадавшие от пожара жители Ростова-на-Дону, которые полностью лишились жилья, с 30 августа начнут получать выплаты из поступивших денег федерального бюджета. По 100 тысяч рублей получат пострадавшие в качестве первичной компенсации за полную утрату имущества", - говорится в сообщении.

По данным регионального правительства, на данный момент из резервного фонда бюджета региона уже произведены выплаты на общую сумму 15,5 млн рублей. Кроме того, еще 644 человека получили выплаты по 20 тыс. рублей из бюджета города.

Пожар в историческом центре Ростова-на-Дону в понедельник охватил жилые дома на общей площади около 10 тыс. кв. м. Возгорание ликвидировали спустя сутки.

Огонь уничтожил около 120 строений, из которых порядка 100 - жилые постройки, в результате пожара погиб мужчина.

Из домов были эвакуированы около 600 человек, из них пострадавшими в результате пожара считаются более 400, к медикам обратились 58 человек, семь были госпитализированы.

На минувшей неделе пострадавших от пожара переселили из пунктов временного размещения в маневренный фонд и в гостиницы. Полиция возбудила уголовное дело по статье УК РФ "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества", СК - по статье "Халатность".