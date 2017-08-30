Медведев: Совет по стратегическому развитию утвердит проект по оздоровлению Волги

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ГОРКИ, 30 августа. /ТАСС/. Президиум Совета при президенте РФ по стратегическому развитию на заседании утвердит проект по оздоровлению Волги, заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, открывая заседание президиума.
"Третий проект, на котором я остановлюсь, посвящен оздоровлению Волги. Мы подробно это обсуждали на выездном совещании, которое я проводил в Волгограде 8 августа. Там принято решение, сделаны поручения, а сегодня мы утвердим паспорт приоритетного проекта", - сказал Медведев.
Глава кабмина отметил, что вдоль побережья Волги живет одна треть российского населения - 60 млн человек, сконцентрирована значительная часть промышленного производства РФ.
Также на совещании планируется обсудить паспорт проекта о международной кооперации и экспорту. Говоря об этом проекте, председатель правительства подчеркнул важность ориентирования российской промышленности не только на внутренний рынок, но и на экспорт.
"Мы занимаемся импортозамещением, но это не означает, что мы должны поддерживать продукцию любого качества. Товары должны быть, как и услуги, на высоком уровне и по адекватным ценам. Экспорт, в этом случае, это очевидное, и причем вполне объективное мерило качества", - отметил Медведев. В рамках проекта предполагается принять конкретные меры по развитию таких отраслей российской промышленности, как авиастроение, автопром, железнодорожное машиностроение и сельхозмашиностроение.