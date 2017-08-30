Петербургская епархия заявила, что Церковь не поддерживает вич-диссидентства

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 августа. /ТАСС/. Церковь никогда не выступала против лечения, а СПИД-диссидентству подвержены совершено разные люди, заявили в Петербургской епархии, комментируя смерть в Петербурге вич-инфицированной девочки.
Родители девочки являлись СПИД-диссидентами и, по данным главного внештатного специалиста по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции Минздрава РФ Евгения Воронина, отказывались лечить ребенка от ВИЧ-инфекции по религиозным соображениям. Год назад девочка начала получать терапию, однако было уже поздно.
"Явление вич-диссидентства есть, ему могут быть подвержены самые разные люди… В тысячелетнем опыте Церкви пренебрежения лечением не было никогда. Отказ от лечения, особенно когда есть угроза жизни, никогда не одобрялся со стороны Церкви", - сказала ТАСС руководитель сектора коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии Наталья Родоманова.
"Нет никакого официального подтверждения о том, кто оказывал влияние на родителей. В епархии надеются на получение достоверной информации, тогда будут приняты соответствующие решения. Но важно, что ответственность за ребенка лежит на родителях, и эта ответственность - в области гражданского права", - добавила она.