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Следователи изучают обстоятельства смерти ребенка, которого родители не лечили от ВИЧ

Происшествия
30 августа, 16:52 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 30, августа. /ТАСС

Медики почти год боролись за ее жизнь ребенка, но помочь девочке не смогли

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 августа. /ТАСС/. Сотрудники Главного следственного управления (ГСУ) СКР по Санкт- Петербургу изучают обстоятельства смерти восьмилетней девочки, которую родители несколько лет отказывались лечить от ВИЧ-инфекции по религиозным соображениям, сообщил в среду ТАСС представитель ведомства.

Ранее о смерти ребенка ТАСС сообщил главный врач ФКУ "Республиканская клиническая инфекционная больница", главный внештатный специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции Минздрава РФ Евгений Воронин. По его словам, после того как прокуратура обязала родителей начать лечение ребенка, медики почти год боролись за ее жизнь, но помочь девочке не смогли. По словам Воронина, последний год жизни девочка получала лечение, но было поздно.

"Сейчас мы выясняем обстоятельства происшедшего, запросили документы и материалы, в частности, прокуратуры", - сказал представитель следственного управления.

По закону у следственного органа есть три дня после поступления сообщения о возможном преступлении до начала доследственной проверки.

ВИЧ/СПИД-диссиденты отрицают диагнозы ВИЧ и СПИД, а также необходимость их лечения. Эксперты здравоохранения отмечают, что идеи ВИЧ-диссиденства несут угрозу распространения инфекции, а также угрожают жизни и здоровью инфицированных людей.

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