Вильфанд: скорость изменения климата на европейской части РФ в три раза выше, чем в мире

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МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Климат на европейской территории России изменяется в три раза быстрее, чем в среднем по планете. Об этом в четверг сказал на пресс-конференции глава Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Средняя мировая скорость потепления климата - 0,17 градуса за 10 лет. На европейской территории России эта скорость в три раза больше и достигает 0,54 градуса за 10 лет", - пояснил главный метеоролог страны.
Как рассказал Вильфанд, рост температуры в регионе связан с выделением парниковых газов торфянниками. Он отметил, что такие скорости потепления пагубно сказываются на арктической зоне.
"Глобальное потепление климата может привести к полному исчезновению льдов в Северном Ледовитом океане уже к середине века... Однако, это только сценарий, таяние льдов может быть и более медленным", - пояснил ученый корреспонденту ТАСС.