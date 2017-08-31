Вильфанд: скорость изменения климата на европейской части РФ в три раза выше, чем в мире

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Климат на европейской территории России изменяется в три раза быстрее, чем в среднем по планете. Об этом в четверг сказал на пресс-конференции глава Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Средняя мировая скорость потепления климата - 0,17 градуса за 10 лет. На европейской территории России эта скорость в три раза больше и достигает 0,54 градуса за 10 лет", - пояснил главный метеоролог страны.

Как рассказал Вильфанд, рост температуры в регионе связан с выделением парниковых газов торфянниками. Он отметил, что такие скорости потепления пагубно сказываются на арктической зоне.

"Глобальное потепление климата может привести к полному исчезновению льдов в Северном Ледовитом океане уже к середине века... Однако, это только сценарий, таяние льдов может быть и более медленным", - пояснил ученый корреспонденту ТАСС.