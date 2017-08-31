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Средний балл по ЕГЭ среди зачисленных на бюджет вырос до 68 баллов

Общество
31 августа, 17:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, августа. /ТАСС

Минобрнауки России подвело первые итоги приемной кампании в 2017 году

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МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Средний балл по ЕГЭ среди абитуриентов, зачисленных на бюджетные места в 2017 году, составил 68,2 балла. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе Минобрнауки.

"Минобрнауки России подвело первые итоги приемной кампании - 2017. Средний балл ЕГЭ зачисленных на бюджетные места в 2017 году увеличился относительно уровня прошлого года на 1,6 балла и составил 68,2 балла", - сообщили в ведомстве. В вузах Москвы и Санкт-Петербурга средний балл по ЕГЭ зачисленных на бюджетные места составил 76,2 и 75,8 баллов соответственно. Первые три места среди вузов с самым большим набором на бюджетные места заняли Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики", Санкт-Петербургский государственный университет и Московский государственный университет имени Ломоносова.

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В среднем по России конкурс на бюджет составил 8,2 заявлений на место. Наибольшее количество заявлений на одно место было подано на экономические программы (21 человек на место), специальности в сфере политики и международных отношений (20,5 человек), СМИ (19,4 человек), медицины (8,5-16,1 человек), На инженерно-технические направления подано в среднем 7,2 заявления на место; на педагогические специальности - 7,3 заявления на место.

Среди технических направлений самые высокие баллы - на направления, связанные с информатикой и вычислительной техникой и безопасностью информации (28,4 тыс.) - 69,9 балла, транспортными средствами (план приема более 14,1 тыс.) - 56,8 балла; строительством (12,1 тыс.) - 64,9 балла, машиностроением (11,6 тыс.) - 61,9 балла.

Доля целевиков составила 13,6% от общего количества принятых. Их средний балл ЕГЭ вырос на 1,3 и стал равен 64,4. Больше всего целевиков на специальностях и направлениях, входящих в следующие группы: клиническая медицина, образование и педагогические науки, техника и технологии наземного транспорта, электроника, радиотехника и системы связи, авиационная и ракетно-космическая техника.

В вузы поступили все победители и призеры всероссийской олимпиады школьников, чемпионы и призеры Олимпийских и Паралимпийских игр, которые изъявили желание поступить в высшие учебные заведения. В настоящее время на бюджетные места поступили 6202 победителя и призера олимпиад, что выше уровня прошлого года (5950 человек). Доля зачисленных победителей и призеров олимпиад от общего количества зачисленных составила 2,2% в целом (2% в 2016 году).

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