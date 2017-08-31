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Курбатова заявила, что получает угрозы

Общество
31 августа, 19:55 UTC+3 МОСКВА 31, августа. /ТАСС

По словам журналистки Первого канала, депортированной с Украины, угрозы поступают в интернете и соцсетях

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МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Журналистке Первого канала Анне Курбатовой, задержанной 30 августа Службой безопасности Украины и депортированной в РФ, угрожают в интернете и соцсетях. От этом в прямом эфире телеканала рассказала сама журналистка.

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"Не могу сказать, чтобы уже совсем отпустило, потому что угрозы поступают. Сегодня только один из аккаунтов в интернете взламывался трижды. Опять там писали угрозы, писали, что, самое безобидное, если я не долечусь, а самое обидное - меня продолжат бить уже в Москве", - сказала журналистка.

В беседе с ТАСС Курбатова отметила, что пробыла в командировке на Украине три недели. "Планировала побыть там еще и посмотреть, многое не успела. Ощущение, что Киев вернулся в лихие 90-е. Утро начинается со сводок - разборки, стрельба", - поделилась она.

Курбатова также рассказала, что на отсутствие свободы слова жалуются и украинские журналисты.

"Украинские журналисты жалуются, что невозможно работать, потому что попадают на сайт "Миротворец", начинаются анонимные угрозы, - добавила Курбатова. - Как мы видим, это привычная ситуация для Украины. И многие мои коллеги также получают угрозы".

Говоря о ближайших планах, Курбатова сказала, что сейчас спешит в редакцию Первого канала, где "хочет всех крепко обнять и поблагодарить за поддержку".

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