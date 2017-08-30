Киев депортирует российскую журналистку за "очернение" Украины

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Журналистка Первого канала Анна Курбатова будет депортирована с Украины, сообщили в Службе безопасности страны.

Ранее в СМИ прошла информация, что Курбатова, которой периодически поступали угрозы за то, что она "тенденциозно" освещает ситуацию на Украине, была похищена. Однако через какое-то время СБУ распространила информацию, что все происходит в рамках закона.

Была похищена?

"Анна Курбатова похищена в центре Киева, и мы не можем с ней связаться, - сообщили в выпуске новостей Первого канала. - Нашу коллегу схватили неизвестные недалеко от дома, посадили в машину и увезли". "По нашим данным, Анну Курбатову задержали сотрудники СБУ", - сказала ведущая, отметив, что каналу ничего не известно о судьбе корреспондента.

По данным СМИ, спецкорру канала неоднократно угрожали за освещение событий, которые происходят на Украине. 26 августа ее имя внесли в раздел "Чистилище" запрещенного в России сайта "Миротворец". Анну обвинили в тенденциозной подаче сюжета о военном параде по случаю Дня независимости Украины. Также ей приписывают манипулирование общественно значимой информацией и участие в антиукраинской пропаганде.

Ранее в соцсети Facebook пользователь Роман Доник (активист "майдана" в 2014 году, основатель собственной волонтерской группы) призвал избивать тех, кто осуществляет "антиукраинскую деятельность", прежде чем они будут выдворены за пределы страны. "Следующих нужно избивать ногами перед тем как выкидывать из Украины, чтоб хоть чего-то боялись", - заявил он 26 августа, комментируя внесение журналистки в базу "Миротворца".

Мгновенная реакция

В России сразу отреагировали на сообщения об исчезновении журналистки. "Мы пока не располагаем всей информацией, но будем прилагать все усилия, чтобы прояснить ситуацию", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В свою очередь официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова сообщила, что МИД России и российские загранучреждения выясняют обстоятельства случившегося.

"В связи с распространенной в СМИ информацией о похищении в Киеве корреспондента Первого канала Анны Курбатовой посольство направило оперативные запросы в правоохранительные органы и ноту в МИД Украины с требованием принять срочные меры по выяснению обстоятельств случившегося и освобождению российской журналистки", - сообщили ТАСС в посольстве РФ в Киеве.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что немедленно направит запросы украинскому омбудсмену Валерии Лутковской и руководству СБУ в связи с возможным похищением Курбатовой. "И эти запросы буду сопровождать телефонными звонками", - подчеркнула Москалькова.

Союз журналистов России намерен обратиться в ОБСЕ и другие международные организации в связи с исчезновением журналистки, заявил глава Союза Всеволод Богданов. "Параллельно с этим пытаемся переговорить с нашими коллегами на Украине. Но это вопрос сложный - есть у них шанс помочь или нет", - сказал он.

"Так будет с каждым"

Спустя некоторое время Служба безопасности Украины сообщила о том, что действительно задержала российскую журналистку. Комментируя обстоятельства похищения Курбатовой изданию "Украинская правда", в СБУ ответили, что "все происходит в рамках законодательства".

Позднее пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская написала в Facebook, что корреспондент будет депортирована с Украины. "Российская пропагандистка Анна Курбатова будет принудительно возвращена в РФ. Украина является правовым государством. На данный момент происходит оформление необходимых документов для ее официального выдворения", - написала она. Гитлянская также добавила, что "так будет с каждым, кто позволяет себе позорить Украину".

Реакция Госдумы

Депутаты Госдумы считают, что международное сообщество, в том числе журналистские организации, должны жестко отреагировать на случившееся. "Необходима жесткая реакция со стороны международного сообщества. Надеюсь, данные действия будут решительно осуждены всеми международными организациями, прежде всего ПАСЕ, ОБСЕ, ЕС", - заявил депутат Госдумы, заместитель секретаря Генсовета "Единой России", в прошлом - тележурналист и заместитель гендиректора ВГТРК Евгений Ревенко.

По его словам, нынешние киевские власти "продолжают мерзкую тактику запугивания и травли журналистов, прежде всего из России, всячески препятствуют их профессиональной деятельности". "Нынешний режим нагло и цинично посягает на одно из базовых прав человека - право на свободу доступа и получения информации", - цитирует парламентария пресс-служба "Единой России".

Он выразил мнение, что "Украина превратилась в одну из самых опасных для работы журналистов стран". "Практикой нынешнего режима стало похищение и выдворение из страны неугодных журналистов, до сих пор ни одно из громких преступлений не раскрыто. А что Запад? А западные "кураторы" молча прикрывают. До каких пор?" - возмутился Ревенко.

Председатель думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин также призвал международные организации отреагировать на ситуацию с Курбатовой. "Мы призываем Союз журналистов Украины и представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ выразить свою официальную позицию по данному факту и не оставаться безучастными в данной ситуации, а также рассчитываем, что будет сделано все возможное для того, чтобы журналисты, легально находящиеся на территории соседнего государства, могли выполнять свой профессиональный долг, не рискуя своей жизнью", - приводит слова парламентария его пресс-служба.

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой считает депортацию Курбатовой примером варварского поведения, которое вредит самой Украине. "Депортация журналистки российского Первого канала Анны Курбатовой с Украины, то, какими методами она была произведена, вызывает возмущение и недоумение, хотя к выходкам киевских властей мы давно должны были привыкнуть", - сказал ТАСС Толстой, который до избрания в Госдуму работал ведущим Первого канала. "Но если уж [президент Петр] Порошенко и Ко взялись повышать градус напряженности в и без того натянутых российско-украинских отношениях, то, видимо, решили пойти до конца, - считает он. - Так что подобных неприятных сюрпризов будет еще много".

Толстой напомнил, что Курбатова "делала репортажи с киевского парада с участием солдат НАТО, о давлении на прессу в считающей себя цивилизованной Украине". "Сначала ее внесли в списки печально известного сайта "Миротворец", а теперь и вовсе выслали из страны. О каких европейских ценностях могут говорить господин Порошенко, [руководитель Службы безопасности Украины Василий] Грицак и им подобные, если этим и многими аналогичными деяниями они продолжают отталкивать Украину от Европы и еще больше склонять ее в бездну тоталитаризма и открытого варварства", - риторически спросил депутат.