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ОБСЕ призывает власти Украины отказаться от арестов и депортации иностранных журналистов

Международная панорама
30 августа, 18:15 UTC+3 /Обновлено,

Об этом сообщил офис представителя организации по вопросам свободы СМИ

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ТАСС, 30 августа. ОБСЕ призвала Украину прекратить депортацию иностранных журналистов. Об этом в среду сообщил офис представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ.

"Офис представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ призывает Украину не арестовывать и не депортировать журналистов из других государств-членов ОБСЕ", - говорится в сообщении, размещенном в Twitter.

В среду российские телеканалы сообщили о похищении в Киеве специального корреспондента Первого канала Анны Курбатовой. Известно, что ранее Курбатовой неоднократно поступали угрозы за освещение событий, которые происходят на Украине. В Службе безопасности Украины, комментируя обстоятельства похищения, заявили, что "все происходит в рамках законодательства". Позже пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская сообщила, что Анна Курбатова "будет принудительно возвращена в РФ". 

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