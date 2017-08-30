ОБСЕ призывает власти Украины отказаться от арестов и депортации иностранных журналистов

Индия и Китай вывели войска из спорного региона, но не забыли о разногласияхМеждународная панорама 30 августа, 18:30
Джабраилова отпустили под подписку о невыездеПроисшествия 30 августа, 18:26
Киев депортирует российскую журналистку за "очернение" УкраиныМеждународная панорама 30 августа, 18:18
Ученые призывают ограничить субсидии на биотопливоСоциальная ответственность 30 августа, 18:07
Предприятия ЛПК перечислили в бюджет Иркутской области 3,2 млрд рублей за первое полугодиеНовости партнеров 30 августа, 18:01
Малкин: ситуация с участием игроков НХЛ на ОИ может проясниться к началу сезонаСпорт 30 августа, 17:59
Мировой рост спроса на сельхозпродукцию и продовольствие замедлитсяСоциальная ответственность 30 августа, 17:55
СМИ: "Лестер" и "Вест Бромвич" интересуются футболистом "Локомотива" КверквелиейСпорт 30 августа, 17:52
Больше трети жителей Подмосковья отдыхают в парках каждую неделюОбщество 30 августа, 17:47
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 30 августа. ОБСЕ призвала Украину прекратить депортацию иностранных журналистов. Об этом в среду сообщил офис представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ.
"Офис представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ призывает Украину не арестовывать и не депортировать журналистов из других государств-членов ОБСЕ", - говорится в сообщении, размещенном в Twitter.
.@OSCE_RFoM @harlemdesir calls on #Ukraine not to arrest & deport journalists from other OSCE States #AnnaKurbatova @channelone_rus— OSCE media freedom (@OSCE_RFoM) 30 August 2017
В среду российские телеканалы сообщили о похищении в Киеве специального корреспондента Первого канала Анны Курбатовой. Известно, что ранее Курбатовой неоднократно поступали угрозы за освещение событий, которые происходят на Украине. В Службе безопасности Украины, комментируя обстоятельства похищения, заявили, что "все происходит в рамках законодательства". Позже пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская сообщила, что Анна Курбатова "будет принудительно возвращена в РФ".