ОБСЕ призывает власти Украины отказаться от арестов и депортации иностранных журналистов

ТАСС, 30 августа. ОБСЕ призвала Украину прекратить депортацию иностранных журналистов. Об этом в среду сообщил офис представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ.

"Офис представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ призывает Украину не арестовывать и не депортировать журналистов из других государств-членов ОБСЕ", - говорится в сообщении, размещенном в Twitter.

.@OSCE_RFoM @harlemdesir calls on #Ukraine not to arrest & deport journalists from other OSCE States #AnnaKurbatova @channelone_rus — OSCE media freedom (@OSCE_RFoM) 30 August 2017

В среду российские телеканалы сообщили о похищении в Киеве специального корреспондента Первого канала Анны Курбатовой. Известно, что ранее Курбатовой неоднократно поступали угрозы за освещение событий, которые происходят на Украине. В Службе безопасности Украины, комментируя обстоятельства похищения, заявили, что "все происходит в рамках законодательства". Позже пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская сообщила, что Анна Курбатова "будет принудительно возвращена в РФ".