В России откроют горячую линию для родственников детей, вывезенных в Сирию и Ирак

ГРОЗНЫЙ, 31 августа. /ТАСС/. Горячая линия для родственников детей, вывезенных в страны Ближнего Востока родителями-боевиками, будет открыта в России. Об этом сообщила в четверг Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова на встрече с главой Чечни в Грозном.

"Мы планируем общими усилиями открыть единую горячую линию, по которой могут позвонить родственники разыскиваемых детей. Механизмы, которые найдены в Чеченской Республике, нужны для всех регионов РФ, эта проблема актуальна для всей страны. Со своей стороны я хотела бы пригласить вас (Рамзана Кадырова) возглавить рабочую группу по возвращению российских детей из горячих точек", - отметила она.

В настоящее время, по ее словам, в базе аппарата Уполномоченного находится 350 имен и фамилий детей, а также их фотографии с письмами и просьбами от родственников.

"У нас налажена система, есть договоренности с Ираком и Сирией. Главное сейчас - объединиться и командой сделать все возможное для спасения детей, несмотря на национальность или на то, что их родители - боевики. У нас есть поддержка руководства страны, это мы чувствуем, а остальное не проблема", - сказал глава Чечни Рамзан Кадыров.

Глава Чечни также сообщил, что в пятницу, 1 сентября, спецрейсом из Ирака в Россию прибудет очередная группа детей и женщин.