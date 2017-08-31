Кузнецова обсудит с руководством Чечни возвращение российских детей из Ирака и Сирии

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МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова прибыла в Грозный, чтобы обсудить процесс возвращения российских детей из Ирака и Сирии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе детского омбудсмена.
"Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова 31 августа находится с рабочей поездкой в Грозном. Поездка осуществляется в рамках работы комиссии при детском омбудсмене по вопросу возвращения в Россию детей с территории Республики Ирак и Сирийской Арабской Республики и в преддверии прибытия в столицу Чеченской Республики детей, возвращенных из горячих точек. В течение дня Анна Кузнецова планирует обсудить с представителями правительства Чеченской Республики вопросы оказания помощи прибывающим детям, пообщаться с семьями, в которые дети уже были возвращены, проработать алгоритм действий комиссии при детском омбудсмене, изучить опыт по профилактике вовлечения в деструктивные культы и вывоза детей в территории вооруженных конфликтов", - сказал собеседник агентства.
В пресс-службе отметили, что по прибытии в аэропорт Грозного Кузнецова поблагодарила главу Чечни Рамзана Кадырова за его личное участие в вопросах возвращения детей из горячих точек.
По словам Кузнецовой, количество обращений, связанных с возвращением детей из стран, охваченных вооруженными конфликтами, растет. "Мы должны приложить все усилия для того, чтобы на родину вернулось как можно больше детей с территории Ирака и Сирии. И заранее до мелочей проработать вопросы оказания помощи им и их семьям, психологической и социальной реабилитации, устройства в детские садики, школы или специальные учреждения", - приводит пресс-служба слова Кузнецовой.
11 января 2017 года состоялось первое заседание международной рабочей группы при уполномоченном при президенте РФ по правам ребенка, по итогам которого Кузнецова направила всем региональным омбудсменам запрос о предоставлении информации о поступающих обращениях граждан в связи с незаконным вывозом детей, в том числе в Ирак и Сирию. После обобщения полученной информации составлен итоговый список таких детей (более 350 случаев), информация направлена в МИД РФ, ФСБ, Минобороны России.