Узнавшая внука на видео из приюта в Ираке россиянка надеется вернуть детей на родину

АСТРАХАНЬ, 17 августа. /Корр. ТАСС Елена Поротикова/. Жительница Астраханской области Мархаба Башировна (женщина отказывается называть свою фамилию - прим. ТАСС), узнавшая одного из своих внуков на видео из приюта в Ираке, надеется вернуть детей в Россию. В четверг женщина обратилась к уполномоченному по правам ребенка в регионе с просьбой о помощи.

Ранее Мархаба Башировна узнала на видео телекомпании RT из приюта в Ираке своего годовалого внука. Как стало известно ТАСС, женщина разыскивает в Ираке еще и свою четырехлетнюю внучку, которая является гражданкой России. Родители детей уехали в Турцию в 2015 году, потом в Сирию и дальше в Ирак. Сейчас об их судьбе ничего неизвестно.

"Я жила и живу надеждой. Когда в Instagram у Рамзана Кадырова (главы Чечни - прим. ТАСС) увидела это видео (из приюта в Ираке - прим. ТАСС), у меня екнуло сердце, взгляд мальчика показался очень знакомым. <...> Для установления родства нужна процедура ДНК, она началась", - рассказала Мархаба Башировна.

В четверг женщина встретилась с уполномоченным по правам ребенка в Астраханской области Александрой Курмаевой. Детский омбудсмен пока воздержалась от комментариев. Мархаба Башировна сказала, что надеется на любую помощь и готова обращаться во все возможные инстанции, чтобы вернуть детей на родину.

"Я буду предпринимать все меры, готова воспользоваться любой помощью. Более того, у меня появилась цель - помогать матерям, семьям, которые так же, как и я, пострадали от таких ситуаций. Именно объединение, именно наша общая работа должна привести к результату", - добавила собеседница агентства.

Возвращение российских детей

Ранее уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила журналистам, что решением проблемы возвращения российских детей, вывезенных родителями в места боевых действий Ближневосточного региона, займется специальная комиссия. Также должна быть создана дорожная карта алгоритма действий, который будет предприниматься в каждом случае.

При содействии главы Чечни Рамзана Кадырова в Россию из иракского приюта уже был возвращен четырехлетний Билал Тагиров, которого отец в два года вывез в Сирию, а затем в Ирак. Позже Кадыров сообщил, что его представители посетили приют "Аль-Салихия" в Багдаде, где были обнаружены еще шестеро детей, которые, предположительно, являются гражданами РФ. Родственники четверых из них найдены в Дагестане.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Зияд Сабсаби отправится в Ирак, чтобы оказать помощь детям из России. По словам Кадырова, "в других приютах в Багдаде находятся от 35 до 40 граждан РФ и до 100 граждан СНГ", и еще столько же в районе Мосула и Курдистана.

Позже, 11 августа, уполномоченная при главе Дагестана по защите семьи, материнства и прав ребенка Марина Ежова сообщила ТАСС, что получила более 200 обращений о вывозе детей родителями, уехавшими воевать на стороне террористов в Сирию и Ирак.