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Почти 15 тыс. человек поступили в военные вузы и училища в этом году

Общество
1 сентября, 2:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, сентября. /ТАСС

Замглавы Минобороны РФ Николай Панков отметил, что среди абитуриентов было много отличников и победителей олимпиад по разным предметам

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МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Более 12 тыс. курсантов и свыше 2,7 тыс. кадетов, нахимовцев и суворовцев впервые приступили к обучению в военных вузах и довузовских учебных заведениях. Об этом сообщил статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Николай Панков.

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"С 1 августа к обучению по программам высшего образования приступили более 12 тыс. курсантов, принятых в этом году, что составляет 100% от плановых показателей. В военных вузах продолжат обучение свыше 90% выпускников довузовских образовательных организаций Минобороны России", - сказал Панков в интервью газете "Красная Звезда".

Замминистра отметил достаточно высокую общеобразовательную подготовку кандидатов. По его словам, среди будущих офицеров есть победители различных олимпиад по школьным предметам, а также ребята, имеющие медали за высокие показатели в учебе.

"В учебных программах слушателей и курсантов нашли отражение современные достижения военной науки и техники, передовой опыт войск, полученный в ходе учений и тренировок, особенности боевого применения и обеспечения боевых действий при проведении специальных операций", - сообщил замминистра. Он напомнил, что около 900 преподавателей получили боевой опыт в ходе специальных операций в Сирии.

"Большой конкурс традиционно наблюдался и при поступлении в довузовские образовательные организации Минобороны России На основе результатов конкурсных вступительных испытаний приказом министра обороны РФ в довузовские образовательные организации зачислены 2 тыс. 761 человек", - отметил Панков. Он рассказал, что максимально большой конкурс был в Кызыльском президентском кадетском училище (семь человек на место среди мальчиков и 13,5 - среди девочек), а также в Московском, Тульском, Екатеринбургском суворовских военных училищах, пансионе воспитанниц Минобороны и в инженерной школе Военно-воздушной академии.

"Первых воспитанников приняли Петрозаводское президентское кадетское училище и филиал Нахимовского военно-морского училища в Мурманске. Открытием президентского кадетского училища в Петрозаводске Минобороны России завершает формирование в Российской Федерации сети учебных заведений нового типа, а созданием филиала в городе-герое Мурманске - единой системы довузовских учебных заведений военно-морской направленности, размещенных в местах дислокации всех четырех флотов", - подчеркнул замглавы Минобороны.

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Персоны
Панков, Николай Александрович
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