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Кабмин предлагает дополнить закон, касающийся вождения автомобиля в нетрезвом виде

Общество
1 сентября, 12:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, сентября. /ТАСС

Дополнения в КоАП касаются наличия абсолютного этилового спирта в крови водителя

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МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Правительство России одобрило проект дополнений в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), касающихся вождения автомобиля в нетрезвом виде. Документ будет направлен на рассмотрение в Госдуму, говорится в решениях кабинета министров, принятых по итогам заседания в четверг.

Правительство предлагает дополнить КоАП положением, по которому "административная ответственность будет наступать в случае установленного факта употребления вызывающих алкогольное опьянение веществ, который определяется, в том числе, наличием абсолютного этилового спирта в концентрации 0,3 и более грамма на один литр крови".

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Сейчас в КоАП определено, что административная ответственность наступает в том числе в случае, когда установлен факт употребления вызывающих алкогольное опьянение веществ, который определяется наличием абсолютного этилового спирта в концентрации, превышающей возможную суммарную погрешность измерений, - 0,16 миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха. В действующем законодательстве не закреплена ответственность водителей при наличии абсолютного этилового спирта в крови. "Это способствует уходу от установленной ответственности лиц, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения, и, как следствие, снижает уровень безопасности на дорогах", - уверены в правительстве.

За 11 месяцев 2016 года на территории России сотрудниками Госавтоинспекции пресечено 395,5 тыс. правонарушений, связанных с управлением транспортными средствами в состоянии опьянения, и 230,2 тыс. правонарушений, связанных с невыполнением законного требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

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