Минкультуры и МГСУ создадут координационный центр по реставрации

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Министерство культуры РФ, Министерство образования и науки РФ и Московский государственный строительный университет подпишут соглашение о намерении создать на базе НИУ МГСУ координационный научный и образовательный центр по взаимодействию между Минкультуры, Минобрнауки, вузами и другими организациями, связанными со сферой реконструкции и реставрации объектов архитектурного наследия. Об этом сообщил в пятницу заместитель министра культуры РФ Олег Рыжков.

"У нас готовится соглашение о сотрудничестве, и мы хотим, чтобы оно имело практическое воплощение. Нам был важен контакт со студентами, и после сегодняшней встречи [министра культуры РФ Владимира Мединского со студентами МГСУ] сделаем перечень поручений. И, во-вторых, мы все это формализуем в соглашении", - сказал Рыжков.

По его словам, в соглашении будет предусмотрена работа с историческим зданием Дворца графа Мусина-Пушкина на Разгуляе, где разместится центр, чтобы "специалисты по реконструкции и реставрации уже готовились в исторической среде, дышали этим воздухом".

Самой важной составляющей станет организация производственной практики. "Будет полное взаимодействие с нашими подведомственными музеями и другими учреждениями культуры с тем, чтобы не было препятствий финансовых и так далее для студентов максимально полно стать теми специалистами, которые нашей отрасли жизненно нужны", - подчеркнул замминистра.

Центр будет содействовать повышению качества подготовки высококвалифицированных специалистов в области реконструкции и реставрации объектов архитектурного наследия, а также займется подготовкой кадров высшей научной квалификации в аспирантуре и докторантуре по профильным направлениям. Организация будет участвовать в научной, экспертной и законодательной деятельности в области реставрации.

Дорожная карта проекта находится в разработке и будет представлена в Минкультуры и Минобрнауки до 31 октября 2017 года.