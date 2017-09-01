В Стокгольме появился новый музей игрушек

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СТОКГОЛЬМ, 1 сентября. /Корр. ТАСС Ирина Дергачева/. В Стокгольме появилась новая достопримечательность - Музей игрушек. В его самой большой в Северной Европе коллекции собраны 40 тыс. предметов разных времен, которые наглядно иллюстрируют историю развития стран и общества.
"Нет ни одной области человеческой деятельности, которая бы не была представлена в детской комнате. Правда, сегодня у среднестатистического шведского ребенка - 600-700 игрушек. И это немного пугает", - рассказал корреспонденту ТАСС эксперт в области игрушек Петер Плунтки.
Среди экспонатов музея - машинки, куклы, мягкие игрушки, оловянные солдатики, кукольные домики, комиксы. Самые старые из них относятся к 17 веку. Например, маленький мяч, который был найден в трубе королевского дворца и которым мог играть один из предков нынешнего шведского монарха.
Впрочем, по мнению Плунтки, кое-чего здесь все же не хватает, а именно самодельных игрушек из рабочих семей. Поскольку те уступали своим аналогам, изготовленным промышленным способом, их часто выбрасывали, когда они ломались или просто утрачивали свою и без того небольшую привлекательность.
"Игрушки не были тем, что долго хранят, в отличие от дорогих предметов искусства или предметов из серебра, поскольку являлись расходным материалом. Только в 20 веке в них увидели культурную ценность. До этого к ним относились без всякого интереса", - поясняет Петер Плунтки.
Площадь музея - 2,5 тыс. кв. м. Он расположен в выставочном зале Бергруммет (в переводе - "комната в горе") - многочисленных залах и коридорах, вырубленных прямо в скале. Ранее это помещение принадлежало минобороны. "Это замечательное пространство - как раз то, что отличает наш музей от своих аналогов в мире", - подчеркивает Плунтки.
Работа над устройством выставки длилась целый год. В ней принимали участие сценографы, кузнецы, педагоги, плотники, архитекторы, художники-декораторы, а также специалисты по информационным технологиям. Все вместе они дали игрушечным экспонатам новое, современное обрамление. У большинства витрин - сенсорные экраны, с помощью которых посетители могут проникнуть в глубь истории игрушек и их функций.
В одном из залов - старый автомобиль "Volvo Amazon", превращенный в витрину для 500 игрушечных машин, среди которых и пластиковая модель с логотипом московской Олимпиады-1980. На стенде, посвященном космосу, еще две российские игрушки - луноход и ракета. "Эти экспонаты - из 1960-х годов, когда Гагарин полетел в космос", - комментирует Плунтки.
"В целом игрушки - это синтез всего культурного наследия в миниформате. Через них узнаешь и военную историю, и историю моды, и сельское хозяйство, а прежде всего - средства сообщения, такие, как машины, корабли, автобусы, самолеты, железная дорога", - продолжает он.
Изначально музей открылся в 1974 году в замке Тидё в городе Вестерос. Но тогда он был намного меньше нынешнего стокгольмского. У столичного музея будет не только увеличенная площадь, но и значительно более широкая аудитория.