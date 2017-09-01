Путин предложил старшеклассникам тему для сочинения о России через 20-30 лет

ЯРОСЛАВЛЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин предложил школьникам тему сочинения - "Россия, устремленная в будущее".

"Чтобы посмотреть в целом, как мы должны двигаться, куда мы должны развиваться, предлагаю (ведь министерство образования ежегодно проводит сочинение) написать такое сочинение - "Россия, устремленная в будущее", - сказал глава государства. Он выступил на открытом уроке с таким же названием на форуме "Проектория".

По мнению Путина, ребята должны "посмотреть на то, какой они видят нашу страну на рубеже 40-50 годов" ХХI века.

Президент призвал школьников серьезно задуматься о будущей профессии. "Нужно выбрать себе путь... Очень надеюсь, что вы сможете сделать этот выбор, сможете сделать его не откладывая, потому что чем раньше вы это сделаете, тем лучше, потому что у вас будет больше времени для совершенствования", - обратился глава государства к старшеклассникам.

Он пожелал успехов как школьникам, так и их педагогам. Путин высоко оценил значение форума "Проектория" в Ярославле, который помогает ученикам с выбором профессии. "Это уникальное мероприятие. К этому нельзя не привлекать наши крупнейшие компании", - заметил президент, добавив, что ему приятно видеть на форуме руководителей российских корпораций.