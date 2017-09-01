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Желтый уровень опасности объявлен в Москве на 2 сентября из-за тумана

Общество
1 сентября, 15:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, сентября. /ТАСС

В городе в субботу ожидается переменная облачность, днем местами пройдет небольшой дождь

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© Руслан Шамуков/ТАСС

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МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Метеорологи объявили желтый уровень опасности в Москве на субботу, 2 сентября, из-за ожидающегося тумана, сообщили в пятницу в Гидрометцентре РФ.

"Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении. Желтый является третьим из пяти уровней опасности.

Данный уровень опасности объявлен в субботу и на всей территории Центрального федерального округа (ЦФО), кроме Смоленской, Калужской и Тульской областей.

Как сообщается на сайте Гидрометцентра, в субботу в Москве ожидается переменная облачность, ночью без осадков, местами туман, днем местами небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит 9-11 градусов тепла, днем - 20-22 градуса.

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