Восемь участников форума "Проектория" заключили контракты с крупными компаниями из РФ

ЯРОСЛАВЛЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Восемь участников Всероссийского форума профессиональной навигации "Проектория" заключили контракты с крупными российскими компаниями и будут там работать, сообщает корреспондент ТАСС.

Тамила Карханова из Воронежской области будет работать в госкорпорации "Ростех", Максим Афанасьев, Алена Ехалова из Ярославля подписали контракт с "Р-Фарм", Дмитрий Резников из Москвы - с компанией "Ростелеком", Владислав Жуков из Ленинградской области - с госкорпорацией "Росатом", Максим Деревянченко и Максим Татаринов из Москвы - с ОАО "РЖД", Анастасия Воронцова из Москвы - с компанией "Россети".

Молодых людей поздравил с трудоустройством президент России Владимир Путин. Он прибыл в пятницу в Ярославль и провел в рамках форума "Проектория" открытый урок.

Всероссийский форум профессиональной навигации "Проектория" проходит в Ярославле с 1 по 4 сентября, он собрал более 500 старшеклассников со всей России, мотивированных на инженерное, научно-техническое и естественнонаучное развитие. На площадке "Проектории" школьники будут решать реальные производственные задачи в специально оборудованных лабораториях. Старшеклассники объединятся в команды, их наставниками станут известные ученые и педагоги ведущих вузов страны.

ТАСС выступает генеральным медиапартнером Всероссийского форума профессиональной навигации "Проектория".