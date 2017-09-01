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Восемь участников форума "Проектория" заключили контракты с крупными компаниями из РФ

Общество
1 сентября, 15:42 UTC+3 ЯРОСЛАВЛЬ ЯРОСЛАВЛЬ 1, сентября. /ТАСС

С трудоустройством молодых людей поздравил президент России Владимир Путин

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ЯРОСЛАВЛЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Восемь участников Всероссийского форума профессиональной навигации "Проектория" заключили контракты с крупными российскими компаниями и будут там работать, сообщает корреспондент ТАСС.

Тамила Карханова из Воронежской области будет работать в госкорпорации "Ростех", Максим Афанасьев, Алена Ехалова из Ярославля подписали контракт с "Р-Фарм", Дмитрий Резников из Москвы - с компанией "Ростелеком", Владислав Жуков из Ленинградской области - с госкорпорацией "Росатом", Максим Деревянченко и Максим Татаринов из Москвы - с ОАО "РЖД", Анастасия Воронцова из Москвы - с компанией "Россети".

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Молодых людей поздравил с трудоустройством президент России Владимир Путин. Он прибыл в пятницу в Ярославль и провел в рамках форума "Проектория" открытый урок.

Всероссийский форум профессиональной навигации "Проектория" проходит в Ярославле с 1 по 4 сентября, он собрал более 500 старшеклассников со всей России, мотивированных на инженерное, научно-техническое и естественнонаучное развитие. На площадке "Проектории" школьники будут решать реальные производственные задачи в специально оборудованных лабораториях. Старшеклассники объединятся в команды, их наставниками станут известные ученые и педагоги ведущих вузов страны.

ТАСС выступает генеральным медиапартнером Всероссийского форума профессиональной навигации "Проектория".

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