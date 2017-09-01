Восемь детей и четыре женщины доставлены из Ирака и Сирии в Грозный

ГРОЗНЫЙ, 1 сентября. /ТАСС/. Восемь детей и четыре женщин, вывезенные ранее в Ирак и Сирию, вернулись в Россию. Самолет с российскими и казахстанскими гражданами приземлился в пятницу в Грозном. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

"12 человек на борту. Это русские, татары, башкиры, чеченцы, казахи", - сказал представитель главы Чечни на Ближнем Востоке и Северной Африке Зияд Сабсаби, уточнив, что среди вернувшихся чеченка с тремя сыновьями, жительница Твери с сыном и еще одна молодая женщина из Тюмени с сыном.

Также на борту находится гражданка Казахстана с тремя детьми.

Все расходы по возвращению российских граждан на родину взял на себя региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова.