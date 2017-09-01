Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.09:
$ 58.06
€ 69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Восемь детей и четыре женщины доставлены из Ирака и Сирии в Грозный

Общество
1 сентября, 23:11 UTC+3 ГРОЗНЫЙ ГРОЗНЫЙ 1, сентября. /ТАСС

На борту находились чеченка с тремя сыновьями, жительницы Твери и Тюмени с сыновьями, а также гражданка Казахстана с тремя детьми

Поделиться
Материал из 1 страницы

ГРОЗНЫЙ, 1 сентября. /ТАСС/. Восемь детей и четыре женщин, вывезенные ранее в Ирак и Сирию, вернулись в Россию. Самолет с российскими и казахстанскими гражданами приземлился в пятницу в Грозном. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

"12 человек на борту. Это русские, татары, башкиры, чеченцы, казахи", - сказал представитель главы Чечни на Ближнем Востоке и Северной Африке Зияд Сабсаби, уточнив, что среди вернувшихся чеченка с тремя сыновьями, жительница Твери с сыном и еще одна молодая женщина из Тюмени с сыном.

Также на борту находится гражданка Казахстана с тремя детьми.

Все расходы по возвращению российских граждан на родину взял на себя региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова.

Смотрите также

Кадыров сообщил о возвращении из Ирака пятерых российских детей

В России откроют горячую линию для родственников детей, вывезенных в Сирию и Ирак

Кузнецова: в Сирии и Ираке находится порядка 350 детей из России

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии
Страны
Ирак Сирия Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: Путин на дзюдо, Лукашенко на картошке, Меркель на селфи
Леди Ди навсегда
Александр и Мария Коренчук с дочерьми Викой и Мирой
Дети вместо цветов: почему 1 сентября тысячи учеников пойдут в школу без букетов
Фото
17
Начало учебного года в России: языки, религия, спорт, кадеты и благородные девицы
Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев
4
Патрушев принял участие в открытии в Петрозаводске кадетского училища
10
Более 200 тыс. верующих отпраздновали Курбан-байрам в Москве
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Гендиректор "Курортов Северного Кавказа" найден мертвым
2
Президент Польши: нельзя забывать, кто был жертвой, а кто агрессором Второй мировой войны
3
МИД РФ выразил США протест в связи с ситуацией вокруг дипобъектов
4
Трамп пригласил Назарбаева в Вашингтон
5
В КСК подтвердили гибель Горчева и выразили соболезнования его родным
6
Дина Аверина завоевала золото ЧМ по художественной гимнастике в личном многоборье
7
Клинцевич: объявление Сороса террористом будет означать подрыв основ существования США
Темы дня
Новости партнеров
Реклама