Ростуризм рекомендует воздержаться от посещения района схода селя в Кабардино-Балкарии

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МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Ростуризм рекомендует пока воздержаться от посещения Эльбрусского района Кабардино- Балкарии, где 1 сентября сошел сель. Сообщение об этом в понедельник появилось на сайте ведомства.
"Ростуризм рекомендует гражданам воздержаться от поездок в Эльбрусский район Кабардино-Балкарии до полного восстановления транспортного сообщения", - говорится в сообщении ведомства.
По данным Ростуризма, на данный момент эвакуация людей и восстановительные работы в районе ущелья Адыл-Су продолжаются. В результате стихийного бедствия до сих пор отрезаны от транспортного сообщения с внешним миром более 500 человек, в том числе 42 туристические группы общей численностью 201 человек, включая 54 иностранных граждан. За три дня из заблокированной грязевыми потоками местности было вывезено 912 человек.