МЧС наращивает группировку сил для ликвидации последствий схода селя в КБР

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МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. МЧС ликвидирует последствия схода селя в Приэльбрусье в круглосуточном режиме. Как сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС, ведомство продолжает наращивать группировку сил и средств на месте происшествия.
"МЧС России продолжает наращивать группировку сил и средств, привлекаемую к ликвидации последствий ЧС. За прошедшие сутки более 170 спасателей прибыли в зону проведения аварийно-восстановительных работ. Три группы спасателей обследовали более 85 километров берега реки Баксан", - сказал собеседник агентства.
По его словам, четырьмя вертолетами Ми-8 проводится доставка продуктов питания и предметов первой необходимости в населенные пункты.
"Проводится эвакуация туристов и местных жителей, пожелавших покинуть зону ЧС. За сутки совершено 25 рейсов, перевезено 2 тонны грузов, вывезено более 420 человек, в том числе 77 детей, 19 иностранных граждан", - добавил собеседник.
Также в ведомстве отметили, что в зоне чрезвычайной ситуации продолжается восстановление дорожного полотна, газоснабжения, организованы воздушные мосты с населенными пунктами.