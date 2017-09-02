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Более 400 человек эвакуировали из зоны схода селя в Приэльбрусье

Происшествия
2 сентября, 18:53 UTC+3 НАЛЬЧИК НАЛЬЧИК 2, сентября. /ТАСС

Отмечается, что эвакуация продолжится в воскресенье

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НАЛЬЧИК, 2 сентября. /ТАСС/. Спасатели вывезли из зоны схода селя в Приэльбрусье 419 человек на вертолетах в субботу, сообщил ТАСС замначальника Эльбрусского поисково-спасательного отряда (ЭВПСО) МЧС России Альберт Хаджиев.

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"По состоянию на 18:00 мск вертолеты совершили 25 рейсов. Из Приэльбрусья в Тырныауз вывезли 419 человек, в том числе 77 детей и 19 иностранцев", - сообщил Хаджиев, уточнив, что эвакуация продолжится в воскресенье. "Пока на завтра для эвакуации записались 80 человек", - отметил он.

Поиски пропавших в зоне бедствия людей также приостановлены. "По состоянию на 18:00 мск все спасатели, задействованные в поисках пропавших людей, уже на базе. Сегодня найдено тело одного из трех пропавших людей. Поиски приостановлены ориентировочно до 07:00 3 сентября", - добавил собеседник агентства.

По его данным, в поисках в субботу были задействованы 115 спасателей, кроме сотрудников ЭВПСО, привлечены сотрудники Северокавказского регионального поисково-спасательного отряда.

В ночь на пятницу в горах КБР сошел мощный селевой поток, единственная дорога, ведущая к курорту Эльбрус, полностью разрушена на нескольких участках, заблокированными остаются несколько тысяч человек, в том числе туристы. На территории региона введен режим чрезвычайной ситуации. В субботу стало известно, что в результате схода селя погиб местный житель.

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