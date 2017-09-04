Более 500 человек ищут пропавших без вести после схода селя в Приэльбрусье

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НАЛЬЧИК, 4 сентября. /ТАСС/. Более 500 человек задействованы в поисках пропавших без вести в результате схода мощного селевого потока в Приэльбрусье. Об этом в понедельник сообщил ТАСС глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков.
"В поисках числящихся пропавшими без вести двух человек задействованы более 500 человек", - сказал он.
Ранее сообщалось, что 2 сентября спасатели нашли тело одного из трех пропавших без вести местных жителей. О судьбе еще двух, в том числе главы сельского поселения Эльбрус Муссы Джаппуева, до сих пор ничего не известно.