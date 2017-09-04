Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.09:
$ 58.06
€ 69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Более 500 человек ищут пропавших без вести после схода селя в Приэльбрусье

Происшествия
4 сентября, 9:50 UTC+3 НАЛЬЧИК НАЛЬЧИК 4, сентября. /ТАСС

По словам главы Кабардино-Балкарии Юрия Кокова, пропавшими числятся два человека

Поделиться
Материал из 1 страницы

НАЛЬЧИК, 4 сентября. /ТАСС/. Более 500 человек задействованы в поисках пропавших без вести в результате схода мощного селевого потока в Приэльбрусье. Об этом в понедельник сообщил ТАСС глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков.

Смотрите также

Второй день после селя: ремонтные бригады работают в круглосуточном режиме

"В поисках числящихся пропавшими без вести двух человек задействованы более 500 человек", - сказал он.

Ранее сообщалось, что 2 сентября спасатели нашли тело одного из трех пропавших без вести местных жителей. О судьбе еще двух, в том числе главы сельского поселения Эльбрус Муссы Джаппуева, до сих пор ничего не известно.

Смотрите также

Инженеры ЮВО возведут мост для доставки тяжелой техники к размытой селями дороге в КБР

МЧС наращивает группировку сил для ликвидации последствий схода селя в КБР

Из зоны схода селя в КБР эвакуировали 33 иностранных туриста и 7 граждан РФ

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Сход селя в Приэльбрусье
Персоны
Коков, Юрий Александрович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Главные сюжеты единого дня голосования 2017 года
Александр и Мария Коренчук с дочерьми Викой и Мирой
Дети вместо цветов: почему 1 сентября тысячи учеников пойдут в школу без букетов
Леди Ди навсегда
Фото
10
"Увел в последний момент": благодаря действиям пилота Ан-2 удалось избежать жертв на земле
2
Машина влетела в остановку в Краснодаре после ДТП
12
Центр города в огне: в Ростове-на-Дону тушат крупный пожар
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: в Мьянме боевики сжигают монастыри и разрушают статуи Будды
2
Глава ВФВ назвал важной победу сборной России на ЧЕ по волейболу
3
Задержан мужчина, протаранивший на автомобиле кинотеатр "Космос" в Екатеринбурге
4
Немецкий актер: Порошенко предлагал Серебренникову снять пропагандистский фильм
5
Роша считает переход в "Спартак" лучшим вариантом продолжения карьеры
6
Один человек погиб и трое пострадали в ДТП с автобусом и легковой машиной в центре Москвы
7
Губернатор Калифорнии объявил режим ЧС в округе Лос-Анджелес из-за природного пожара
Темы дня
Новости партнеров
Реклама