Инженеры ЮВО возведут мост для доставки тяжелой техники к размытой селями дороге в КБР

ТАСС, 4 сентября. Инженерное подразделение 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) возведет мост через реку Баксан в Кабардино-Балкарии, чтобы доставить тяжелую технику к месту проведения восстановительных работ на пострадавшей от схода селей федеральной трассе "Прохладный - Азау". Об этом сообщил в понедельник начальник пресс-службы округа Вадим Астафьев.

"Отряд ликвидации последствий и чрезвычайных ситуаций общей численностью около 20 человек с использованием тяжелого механизированного моста ТММ-3 и бронированного танкового мостоукладчика МТУ-20 приступил к наведению 20-метрового моста через реку Баксан между селами Верхний Баксан и Нейтрино", - сообщил он.

Протяженность смытых паводком участков дороги "Прохладный - Азау" превышает 3 км. "В целях оказания помощи в ликвидации последствий схода сели правительство КБР обратилось к командующему войсками ЮВО. Решением командующего войсками Южного военного округа генерал- полковника Александра Дворникова был создан отряд для оказания помощи населению горных районов Кабардино-Балкарии в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации", - отметили в пресс-службе округа.

В ночь 1 сентября в горах КБР сошел мощный селевой поток. В зону ЧП попал газопровод, без газоснабжения остались населенные пункты Терскол, Тегенекли, Эльбрус, Верхний Баксан, Нейтрино и курорт Эльбрус. Единственная дорога к Эльбрусу полностью разрушена на нескольких участках, заблокированными остаются несколько тысяч человек, всего селевой поток повредил восемь участков дороги. Самая сложная ситуация сложилась в ущелье Адыл-Су, где полностью разрушен 300-метровый участок дороги, над которым нависает скальная порода.