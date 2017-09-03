Спасатели провели 11 подрывов и расчистили русло Баксана после схода селя в Приэльбрусье

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Спасатели расчистили русло реки Баксан и производят подрывы скальной породы после схода селя в Приэльбрусье, чтобы восстановить дорожное сообщение в зоне ЧС. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе МЧС России.

"Для скорейшего восстановления дорожного сообщения с отрезанными населенными пунктами группа пиротехников Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер" проводит подрывы скальной породы. Спасатели-пиротехники произвели семь направленных взрывов", - сказал сотрудник пресс-службы. По его словам, также спасатели обследовали нависающие над дорогой скалы, чтобы определить их устойчивость.

"Всего к настоящему моменту произведено 11 подрывов, израсходовано 750 кг взрывчатки", - отметил представитель МЧС.

Он сообщил, что спасатели расчистили русло реки Баксан, которое было забито мусором и из-за этого поменяло направление. "Благодаря расчистке русла дорога будет восстановлено уже в короткие сроки", - подчеркнул он. Также в шести населенных пунктах, в которых проживают более 5,6 тыс. человек, восстанавливают газоснабжение, идут работы по восстановлению дорожного полотна.

Кроме того, по словам сотрудника пресс-службы, в Кабардино-Балкарии продолжаются поиски двух человек: обследовано 129 км береговой линии Баксана. Представитель МЧС отметил, что на туристических маршрутах остаются 42 туристические группы численностью 201 человек, в том числе 54 иностранца. "Для перевозки граждан задействованы четыре вертолета, которые за 52 рейса нарастающим итогом перевезли 911 человек, в том числе 113 детей, 666 из эвакуированных - туристы", - уточнил представитель МЧС. Он отметил, что также вертолеты доставили населению более 15 т продуктов питания и предметов первой необходимости.