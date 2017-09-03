Коков: семьям пропавших в Приэльбрусье в результате селя будет оказана всяческая помощь

НАЛЬЧИК, 3 сентября. /ТАСС/. Семьям пропавших в результате мощного селевого потока в горах Кабардино- Балкарии (КБР) будет оказана всесторонняя помощь. Об этом в воскресенье сообщил глава республики Юрий Коков.

Как информирует его пресс-служба, Коков выразил глубокие соболезнования семье жителя селения Верхний Баксан Заура Теммоева, чье тело найдено 2 сентября возле поселка Нейтрино. Его машину снесло в реку. "Это большое горе и невосполнимая утрата. Но надо жить ради детей, ради их будущего. Всесторонняя поддержка семье будет оказана", - заверил Коков.

В воскресенье он также пообщался с родственниками пропавших без вести. "Мы не теряем надежды. За Муссу и за Магомеда Узденова, которых также ищут, переживает вся республика. Будет сделано все, чтобы их найти", - подчеркнул Коков.

Сотни эвакуированных

Число вывезенных из зоны схода селя за три дня уже достигло 900 человек. "По состоянию на 19:00 мск 3 сентября воздушными судами эвакуированы 911 человек. На туристических маршрутах Эльбрусского района находится 42 туристские группы общей численностью 201 человек, в том числе 54 иностранных граждан", - говориться в сообщении главка МЧС.

Без вести пропавшими считаются двое местных жителей, которые были в зоне схода селевого потока. Один из них - глава администрации поселка Эльбрус Мусса Джаппуев, который первый отправился на место ЧП. Тело третьего пропавшего спасатели нашли 2 сентября. Группировка спасателей, брошенных на их поиски, 3 сентября достигла 300 человек. За день обследовано 34 км устья реки, а накануне - 85 км.

Специалисты Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер" МЧС провели 11 подрывов скальной породы для восстановления разрушенного селем 300-метрового участка федеральной автотрассы Прохладный - Баксан - Эльбрус. Проведена отсыпка 290 м дорожного полотна. Работы идут круглосуточно.

Помощь и поддержка

Около 200 тыс. рублей на гуманитарную помощь собрали жители высокогорного села Верхняя Балкария (Черекский район КБР) в качестве гуманитарной помощи для людей, оказавшихся отрезанными селевым потоком в Эльбрусском районе республики. Об этом ТАСС сообщил в воскресенье старейшина села Мухадин-Хаджи Циканов.

"Жители Верхней Балкарии сразу же откликнулись на трагедию у соседей и в первый же день выехали в Тырныауз, предложив помощь. А накануне мы собрали около 200 тыс. руб.", - сказал Циканов. На эти деньги приобретены продукты питания и переданы в штаб, где распределяется гуманитарная помощь.

Откликнулся на беду и карачаевский народ. В воскресенье утром в Тырныауз (административный центр Эльбрусского района КБР) из Карачаево-Черкесской Республики (КЧР) прибыла делегация представителей общественных организаций, сообщил ТАСС председатель исполкома Российского конгресса народов Кавказа Султан Тогонидзе.

"В Тырныаузе находятся представители общественных объединений и этнокультурных организаций КЧР. Сейчас есть необходимость организации временного водоснабжения в поселке Нейтрино, нужно проложить 800 м трубы. Мы ее купили и как откроют дорогу, проложим водопровод. При необходимости дополнительного человеческого ресурса люди готовы приехать, собираем и гуманитарную помощь", - сказал Тогонидзе.

Также из КЧР привезли квадрокоптеры для поиска пропавших. "Мы предложили услуги по поиску пропавших при помощи современных технических средств - привезли квадрокоптеры. Вопрос их использования обсуждается", - добавил собеседник агентства.

По последним данным, в воскресенье заблокированным в горах местным жителям и туристам МЧС доставил на вертолетах 15 т предметов первой необходимости и продуктов.