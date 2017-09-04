Почти треть месячной нормы осадков может выпасть в Москве за сутки

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Дожди, местами сильные, надвигаются на Москву. По предварительному расчету Росгидромета, со дня вторника до утра среды в городе может выпасть до трети месячной нормы осадков.

"В ночь на вторник ожидается 2 мм осадков, дождь усилится днем и принесет еще 9 мм осадков. В ночь на среду выпадет еще порядка 8 мм. В общей сложности ожидается 19 мм осадков, или 29% месячной нормы", - отметили в метеослужбе, добавив, что сентябрьская норма осадков составляет 65 мм. Дожди разной интенсивности будут идти всю неделю.

Как ранее сообщил ТАСС директор Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, понедельник станет последним теплым днем на этой неделе. Со вторника в городе похолодает. По расчетам синоптиков, тепло бабьего лета еще вернется в Москву.