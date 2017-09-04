Эксперт: программирование через 10 лет станет обязательным навыком для всех специалистов

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ЯРОСЛАВЛЬ, 4 сентября. /ТАСС/. Программирование станет через 10 лет обязательным навыком для представителей всех профессий, даже рабочих, сообщил в понедельник журналистам директор по связям с университетами Mail.ru Group Сергей Марданов.
"Программирование станет обязательным навыком для всех. Через 10 лет, если ты не умеешь программировать, ты не умеешь общаться. Грамотность в области программирования нужна будет даже в области рабочих профессий", - сказал Марданов на форуме "Проектория".
По его словам, в будущем наиболее активно будет развиваться робототехника, актуальной станет разработка правовых аспектов кибербезопасности, вопросов интеллектуальной собственности.
"Сейчас меньше всего в зоне риска находятся профессии на основе коммуникаций - например, учитель или врач", - отметил Марданов.
По решению главы государства с 1 по 4 сентября в Ярославле в пятый раз проходит всероссийский форум "Будущие интеллектуальные лидеры России". В этом году он проводится в формате всероссийского открытого урока "Проектория" и посвящен выбору профессии. Более 500 старшеклассников со всей России, мотивированных на инженерное, научно-техническое и естественнонаучное развитие, собрались на площадке форума. С детьми работают представители крупнейших российских компаний и вузов.
ТАСС выступает генеральным медиапартнером Всероссийского форума профессиональной навигации "Проектория".