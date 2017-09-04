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ОБСЕ высказала обеспокоенность инцидентом с возгоранием автомобиля журналистки Латыниной

Общество
4 сентября, 16:27 UTC+3 ТАСС

Машина сгорела в воскресенье в поселке Переделкино в Новой Москве

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ТАСС, 4 сентября. Офис представителя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам свободы СМИ в понедельник выразил обеспокоенность по поводу инцидента с возгоранием автомобиля российской журналистки Юлии Латыниной. Об этом говорится в заявлении, размещенном на официальной странице офиса представителя ОБСЕ в Twitter.

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"Обеспокоены в связи с серьезным инцидентом, связанным с Ю. Латыниной из "Новой газеты" и "Эхо Москвы", - говорится в заявлении офиса представителя ОБСЕ по свободе СМИ. На странице также опубликована ссылка на статью в "Новой газете", где говорится о том, что автомобиль, принадлежащий Юлии Латыниной, сгорел в воскресенье утром рядом с ее домом в поселке Переделкино.

Как отмечается в статье, Латынина предполагает, что автомобиль был сожжен, и связывает это происшествие с инцидентом 19 июля этого года, когда неизвестные ночью опрыскали стену дома, в котором находились родители Юлии Латыниной, и ее автомобиль едким химическим составом. Сама журналистка не исключила, что химическая жидкость могла повредить проводку машины, что впоследствии могло стать причиной ее возгорания.

Союз журналистов России 20 июля выступил с заявлением в связи с нападением на дом Юлии Латыниной, в котором связал этот инцидент с профессиональной деятельностью обозревателя "Новой газеты" и назвал подобные атаки "недопустимыми".

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