ОБСЕ высказала обеспокоенность инцидентом с возгоранием автомобиля журналистки Латыниной

ТАСС, 4 сентября. Офис представителя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам свободы СМИ в понедельник выразил обеспокоенность по поводу инцидента с возгоранием автомобиля российской журналистки Юлии Латыниной. Об этом говорится в заявлении, размещенном на официальной странице офиса представителя ОБСЕ в Twitter.

"Обеспокоены в связи с серьезным инцидентом, связанным с Ю. Латыниной из "Новой газеты" и "Эхо Москвы", - говорится в заявлении офиса представителя ОБСЕ по свободе СМИ. На странице также опубликована ссылка на статью в "Новой газете", где говорится о том, что автомобиль, принадлежащий Юлии Латыниной, сгорел в воскресенье утром рядом с ее домом в поселке Переделкино.

Как отмечается в статье, Латынина предполагает, что автомобиль был сожжен, и связывает это происшествие с инцидентом 19 июля этого года, когда неизвестные ночью опрыскали стену дома, в котором находились родители Юлии Латыниной, и ее автомобиль едким химическим составом. Сама журналистка не исключила, что химическая жидкость могла повредить проводку машины, что впоследствии могло стать причиной ее возгорания.

Союз журналистов России 20 июля выступил с заявлением в связи с нападением на дом Юлии Латыниной, в котором связал этот инцидент с профессиональной деятельностью обозревателя "Новой газеты" и назвал подобные атаки "недопустимыми".