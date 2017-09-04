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МЧС РФ планирует создать единую горноспасательную службу до конца года

Общество
4 сентября, 21:53 UTC+3 область/ 4, сентября. /ТАСС

По словам Владимира Пучкова, это позволит повысить эффективность деятельности в сфере обеспечения безопасности работы на шахтах и позволит сократить непрофильные расходы объектов экономики

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НОВОКУЗНЕЦК /Кемеровская область/, 4 сентября. /ТАСС/. МЧС России к концу года планирует создать единую горноспасательную службу, что позволит повысить эффективность деятельности горноспасателей. Об этом сообщил журналистам глава министерства Владимир Пучков.

"Мы подготовили пакет нормативно-правовых документов для постановления правительства РФ, которые до конца 2017 года позволят создать единую горноспасательную службу. Объединение усилий, с одной стороны, позволит повысить эффективность деятельности в сфере обеспечения безопасности работы на шахтах и других объектах горного хозяйства, а с другой стороны, позволит сократить непрофильные расходы объектов экономики", - сказал он.

Кроме того, по его словам, ведомство уже три года развивает вспомогательную горноспасательную команду. "Это те специалисты, которые работают у нас под землей непосредственно в технологической цепочке, - это и проводники, и забойщики, и другие специалисты. Пройдя необходимую подготовку и обучение в учебных заведениях МЧС, эти люди умеют оценивать различные риски при работе", - добавил министр.

Также МЧС России в Новокузнецке создало авиационный учебный научный горноспасательный центр, который готовит горноспасателей по всем профилям. "В случае необходимости это мощный резерв горноспасательной службы, который позволяет нам реагировать на крупные аварии в нашей стране. Горноспасатели из этого центра работали в Воркуте, работали на руднике "Мирном". Этот центр позволяет нам повысить профессионализм работы горноспасателей, а также снизить затраты соответствующих служб на местах", - заключил Пучков.

По данным МЧС, за последние пять лет горноспасатели оказали помощь более чем 1,8 тыс. шахтеров, успешно ликвидировано 142 аварии. В 32 регионах России насчитываются 18 военизированных горноспасательных отрядов общей численностью около четырех тысяч человек.

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