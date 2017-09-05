Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.09:
$ 57.78
€ 68.73
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Совет судей на Кубани не нашел подтверждения данным СМИ о свадьбе дочери судьи за $2 млн

Общество
5 сентября, 12:50 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 5, сентября. /ТАСС
Поделиться
Материал из 1 страницы

КРАСНОДАР, 5 сентября. /ТАСС/. Совет судей Краснодарского края не нашел подтверждения ни одному из опубликованных в СМИ фактов, порочащих судью Елену Хахалеву, в том числе в связи со свадьбой ее дочери, которая, по информации адвоката Сергея Жорина, якобы обошлась в $2 млн, сообщил во вторник ТАСС председатель совета судей Владимир Кисляк.

"Сейчас все вопросы, которые были поставлены в публикациях СМИ, проверены, по ним даны все необходимые ответы. И мы предоставили эти ответы всем заинтересованным лицам: тем, кто обращался в совет судей с жалобами либо заявлениями. Мы установили, что все факты не соответствуют действительности, и, соответственно, в действиях судьи Хахалевой не усматривается признаков дисциплинарных проступков", - сказал Кисляк.

Смотрите также

В Кремле обратили внимание на публикации о свадьбе дочери судьи на Кубани

Совет судей назвал информацию о свадьбе на Кубани возможной попыткой давления на суд

Совет судей Кубани запросил данные о скандальной свадьбе дочери судьи у ресторана

ОНФ изучит данные о судье на Кубани, якобы потратившей на свадьбу дочери $2 млн

Он уточнил, что проверялась информация не только о скандальной свадьбе дочери Хахалевой, но и опубликованные после данные.

"[Совет судей не нашел подтверждения] относительно ее (Хахалевой - прим. ТАСС) участия в финансировании свадьбы, мы не нашли подтверждения, что она или кто-то подарил молодым [автомобиль] Bentley. Мы не нашли подтверждений достоверности той информации, что она поступила на работу по поддельному диплому и не обучалась в университете. Мы не нашли подтверждений, что она поддерживала отношения с представителями криминального мира", - отметил собеседник.

Он подчеркнул, что выводы сделаны "не на основе предположений, а на основе предоставленных документов". Кисляк добавил, что при этом в полномочия совета судей не входит проверка судебных дел, которые вела Хахалева. По его словам, на данный момент работа совета в отношении Хахалевой закончена, но проверка может быть возобновлена, если "будут представлены иные документы, которые бы могли повлиять на результат работы комиссии совета судей".

Также совет не станет обращаться в Адвокатскую палату Москвы и Минюст РФ с просьбой проверить действия адвоката Сергея Жорина, хотя ранее этот вариант рассматривался.

Скандальная свадьба

Свадьба дочери судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой прошла в июне. По сообщениям ряда СМИ, гостей якобы развлекали Вера Брежнева, Иосиф Кобзон, Николай Басков и Валерий Меладзе. Адвокат Сергей Жорин, посчитав средний гонорар приглашенных звезд, оценил в соцсетях расходы на торжество в $2 млн.

Как сообщал ТАСС отец невесты, бывший муж судьи Роберт Хахалев, свадьба в действительности обошлась примерно в 5 млн рублей, а некоторые из звезд эстрады были приглашены в качестве гостей, поскольку он с ними с детства знаком.

Как рассказывал ТАСС Кисляк, Совет судей, проверив расходы на свадьбу дочери судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой, не нашел подтверждения озвученной в СМИ суммы в $2 млн, расходы, по данным Совета, составили 4,5 млн рублей. Он также выразил мнение, что опубликованная информация является клеветой и может быть попыткой давления распространившего эти сведения адвоката на суд.

Хахалева была назначена судьей Краснодарского краевого суда в 2004 году. В настоящее время является председателем судебной коллегии по административным делам краевого суда - занимается, в частности, рассмотрением земельных споров фермеров. По официальным данным, указанным на сайте краевого суда, доход судьи за 2016 год составил 2,64 млн рублей. В собственности жилой дом площадью 66 кв. м и два земельных участка площадью 300 и 851 кв. м. соответственно.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Главные сюжеты единого дня голосования 2017 года
Встаньте в круг. Для чего нужна керамическая мастерская, в которой работают слепоглухие люди
Фото
10
Прогулки по Петру: что происходит с одним из главных монументов Церетели 20 лет спустя
6
Более 1 млн человек собрались в Грозном на митинг в поддержку мусульман народа рохинджа
4
В Беслане завершились траурные мероприятия, посвященные жертвам теракта
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Устроивший стрельбу в Ивантеевке ударил учителя кухонным топориком
2
Подросток устроил стрельбу в школе в Ивантеевке
3
Путин: в КНДР "траву будут есть", но не откажутся от ядерной программы
4
ВМФ России "Калибрами" уничтожил в Сирии боевиков из РФ и СНГ
5
Путин поручил внести в Совбез ООН резолюцию о размещении миротворцев в Донбассе
6
Улюкаев при задержании сообщил, что в сумке с $2 млн находится вино от его друга
7
СК возбудил дело о хулиганстве после стрельбы в школе в Ивантеевке
Темы дня
Новости партнеров
Реклама