Мэрия Москвы формализовала порядок выхода домов из программы реновации

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение "О порядке рассмотрения обращений об исключении многоквартирных домов из программы реновации жилищного фонда в городе Москве", которое фактически детализирует и фиксирует сложившийся ранее порядок. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

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"Этот документ формально ничего не меняет, право выхода дома из реновации заложено законом [о реновации]. Для жителей пятиэтажек принципиально ничего не изменится. Это некая формальная инструкция, детализация того порядка, который сложился ранее в период голосования [проходило с 15 мая по 15 июня] и позже, когда жители проводили собрания собственников жилья об участии в программе", - пояснили ТАСС в пресс-службе.

Федеральным законом о реновации предусмотрено, что на любом этапе программы может быть проведено общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме по вопросу принятия решения об исключении его из проекта программы реновации. Для принятия такого решения необходимо более одной трети голосов от общего числа всех собственников помещений в этом многоквартирном доме.

Инструкция для выхода из реновации

Как следует из документа мэрии, инициатор общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, проведенного по вопросу принятия решения об исключении этого многоквартирного дома из программы реновации жилищного фонда в городе Москве в соответствии с законом "О статусе столицы РФ" (федеральный закон о реновации - прим. ТАСС), представляет копии протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме в Государственную жилищную инспекцию города Москвы.

Протокол и иные необходимые документы оформляются в соответствии с Жилищным кодексом РФ и приказом Министерства строительства и ЖКХ России. Копии протокола и иных необходимых документов заверяются подписью председателя и секретаря общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

В течение 30 дней после получения комплекта документов Госжилинспекция рассматривает протоколы. Затем, если все требования соблюдены, инспекция вносит в правительство Москвы предложение об исключении многоквартирного дома из программы реновации. После исключения собственники помещений снова обязаны начать платить взносы на капитальный ремонт, включая тот период, когда они их не платили, пока были в списке реновации.

О программе реновации

В начале марта 2017 года в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации. 14 июня документ был принят в третьем чтении. 1 июля 2017 года президент РФ Владимир Путин подписал поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации" (закон о реновации - прим. ТАСС), утвердив программу реновации жилищного фонда Москвы.

С 15 мая по 15 июля проходило голосование о включении дома в программу реновации. В предварительный перечень были включены дома первого периода индустриального домостроения и аналогичные им по характеристикам конструктивных элементов многоквартирные дома, жители которых поддержали включение своего дома в программу реновации путем голосования в электронной системе "Активный гражданин" и в центрах госуслуг "Мои документы", либо на общем собрании собственников помещений.

В предварительном перечне было чуть более половины имеющихся в Москве хрущевок - 4546 домов. Всего в городе насчитывается около 7,5 тыс. хрущевок общей площадью 25 млн квадратных метров, в них живет 1,6 млн человек. Свыше 460 домов решили выйти из программы реновации. В 2312 домах "за" проголосовали более 90% жителей, в 1160 домах - от 80% до 90%, в 600 домах "за" высказались от двух третей до 80% жителей.

Таким образом, 4062 дома были включены в программу реновации по итогам голосования в центрах госуслуг "Мои документы" и в системе "Активный гражданин". В 1082 домах жители до 1 июля провели общие собрания собственников помещений, на которых приняли решение об участии в программе реновации. До 1 августа мэрия анализировала эти результаты. Теперь такие собрания могут проходить на основании федерального закона и детализирующего распоряжения мэрии.

В итоге в программу вошло суммарно 5144 дома (преимущественно пятиэтажные хрущевки - прим. ТАСС) общей площадью порядка 16 млн кв. метров. В этих домах имеется свыше 350 тыс. квартир и проживает порядка 1 млн москвичей. Больше всего домов, включенных в программу реновации, расположено в Восточном административном округе (1055 домов), меньше всего - в Зеленограде (34 дома). Соответствующий список мэр Москвы утвердил постановлением о реновации жилищного фонда 1 августа 2017 года.