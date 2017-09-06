Талантливые школьники ожидают исчезновения современных профессий и верят в криптовалюты

Биометрическая система безопасности и мобильное приложение для устранения дефектов речи, тренажер Брайля и сервис в сфере энергетики — сложно поверить, но все эти проекты созданы подростками. Крупные российские госкорпорации уже сейчас интересуются многими разработками, а их авторов приглашают на стажировку и обучение.

Сами дети — участники Всероссийского форума профессиональной навигации "Проектория" в Ярославле, уверены, что в будущем многие нынешние профессии перестанут существовать, а успешными будут те, кто сможет быстро обучаться и адаптироваться.

Как юные изобретатели и рационализаторы работают со своими проектами, что им помогает, а что мешает на пути к успеху — в материале ТАСС.

Биометрика безопасности

16-летняя Неола Лисицына показала на "Проектории" разработку биометрической системы безопасности, основанной на микродвижениях глаз.

"Суть в том, чтобы верифицировать человека по его уникальным характеристикам, таким как саккадические движения глаз. Это микродвижения, частота и ритм которых уникальны. На рынке есть разные ортометрические системы безопасности, но все они ненадежны, устарели и достаточно дорого стоят. Кроме того, мы предлагаем совершенно новую технологию и рассчитываем, что она взорвет рынок", — говорит Неола.

Девушка использует в проекте параметр, который ранее не учитывался как единица биометрической идентификации. "У вас в смартфоне сканер отпечатка пальцев. Это работает схожим образом, просто сканируется другая характеристика", — поясняет Неола.

Раньше девушка занималась технологией айтрекинга — она позволяет фиксировать движения взгляда человека. "Это продают как очень дорогую технологию, но по сути — это камера, диод и программное обеспечение. Я оттолкнулась от имеющихся разработок, мне захотелось идти дальше", — говорит она.

Неола считает, что форум для нее — это большие возможности. Сейчас девушка живет вдали от родителей, в Новосибирске. Она поступила в Физико-математическую школу при НГУ. С будущей специальностью пока не определилась. "Мне интересно все, от журналистики до технических проектов, — говорит Неола. — У меня более-менее все получается".

Талантливых детей обижает вечное недоверие взрослых, делится школьница: "Ты говоришь с ними, а тебе отвечают: что ты знаешь? Ты ребенок! Не хватает уважения к детям, некоторые взрослые не готовы понять, что подросток может быть в чем-то даже умнее их. Возникает сопротивление, особенно у педагогов школ".

"Говорилло" для оратора

На форум 17-летний Михаил Шаталов из Волгограда привез проект, над которым с командой единомышленников работает с 2016 года. Это приложение "Говорилло" — средство для борьбы с дефектами речи и развития навыков ораторского мастерства.

Идея создать приложение возникла во время подготовки к публичному выступлению. "Нам предстояло выступать, и мы подумали, что, возможно, у людей есть проблемы с высказыванием своих мыслей перед публикой. Провели анализ конкурентов на рынках Google Play и App Store — в основном там были приложения, основанные на скороговорках. Мы поняли, что это прошлый век и необходимо от этого уходить в пользу новых технологий", — рассказывает Михаил.

По словам школьника, уникальность приложения в том, что оно основано не на монологе пользователя, а на диалоге. "У нас есть рабочий бот, с которым можно поговорить. Мы предлагаем подробный анализ речи пользователя и советы по ее улучшению на основе задания", — поясняет юноша. Приложение уже есть в Google Play, там порядка 1,5 тыс. скачиваний.

На стартап-треке "Проектории" доработанный проект Михаила выделили Сколтех и Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ). Команду пригласили принять участие в акселерационной программе ФРИИ.

Юноша уже определился с будущей профессией. "Мне интересен менеджмент проектов либо непосредственно программирование. Поступать планирую в Высшую школу экономики", — говорит Михаил.

Он считает, что самые перспективные сферы будущего — рынок криптовалют и блокчейн-технологии. "Смотрим в этом направлении, — рассуждает Миша. — Это как во время "золотой лихорадки": люди зарабатывали больше на продаже лопат, чем на добыче сырья. Собственно, то же самое будет и с криптовалютами: люди, которые начнут обучать инвестированию в криптовалюту, будут зарабатывать больше, чем инвесторы".

По его словам, развиваться также будут нейронные сети, биометрия, биотехнологии.

"Многим специалистам придется пройти либо адаптацию, либо уйти в историю. Что будут делать представители устаревших профессий? Возможно, станет больше стартаперов", — говорит Миша.

Он рассматривает школу как способ социализации и учебу совмещает с параллельной проектной деятельностью. "У нас в России очень хорошее образование с точки зрения качества и проработанности. Однако за рубежом больше внимания уделяется проектным работам. Там со школы внедряется идея, что было бы неплохо сделать что-нибудь свое", — уточняет он.

Михаил считает, что реализация стартапа в России — нетрудное дело: "Сложности только в голове. Можно даже обойтись без инвестиций — найти людей, заинтересованных в развитии продукта, главное — преодолеть барьер, рассказать о своей идее".

Беспилотник для электрика

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) для мониторинга линий электропередач (ЛЭП), разработанный 17-летней Юлией Глуговской из Москвы, стал одним из лучших стартапов "Проектории".

"Сейчас в мире при осмотре ЛЭП умирают до 43 тыс. людей в год. Необходимо забраться на конструкцию, и на это время электричество должно отключаться. Средствами безопасности часто пренебрегают, и это приводит к огромному количеству жертв", — поясняет Юля.

Она учится в Университетской гимназии МГУ и уже год занимается собственным проектом. На форум девушка приехала, чтобы рассказать о своей идее и собрать команду единомышленников. Энергетическая компания уже вложила в ее проект 3 млн рублей.

"Они посчитали, во сколько им обходится обслуживание ЛЭП, и захотели уменьшить затраты. Кейс предложили школьникам, и сейчас мы довольно успешно решаем эту задачу, нам предоставили двух консультантов", — говорит Юля.

На "Проектории" проект отметил ФРИИ и предоставил возможность участвовать в программе по развитию бизнеса. "Также Сколтех предложил нам работать в их лаборатории, они будут помогать нам с продвижением проекта", — рассказывает Юля.

По ее словам, школьникам сложно заставить взрослых воспринимать свои проекты всерьез. "Хотя мне кажется, что у нас свежий взгляд на вещи, и мы способны привнести в этот мир что-то новое и интересное. Сейчас в России развивается проектное движение, вовлекается все больше и больше детей, и скоро детские проекты будут стоять наравне со взрослыми", — считает девушка.

По словам Юли, в ближайшем будущем особенно востребованными будут технические специальности: "Конечно, технические направления будут идти вперед в первую очередь. Мне кажется, все развивается очень быстро, и мы еще просто не знаем тех профессий, которые будут востребованы, их еще не существует. Это будут люди, работающие на стыке сфер, направлений".

Юная изобретательница согласна с экспертами, прогнозирующими исчезновение многих существующих профессий. "Человечество стремится к полной автоматизации, старается избавиться от рутины, чтобы человек занимался только творческой деятельностью, — рассуждает она. — Будущее за людьми, которые способны обучаться, быстро адаптироваться".

Вычислитель ветряков

16-летний Мурат Хайруллин из Уфы приехал на форум с проектом в сфере энергетики.

"Сервис для определения потенциала территории с альтернативными источниками электроэнергии. Это некое устройство, которое вы размещаете на своем участке, и оно сообщает, сколько выгодно здесь установить солнечных панелей, сколько ветряков", — поясняет Мурат.

Разработкой этого энергетического сервиса он занимался год назад в проектной школе "Лифт в будущее". Определиться с темой школьнику помогла научный руководитель Ирина Кузьмина. На площадке "Проектории" Мурат собрал команду из четырех человек.

По словам мальчика, для полноценной работы над проектом пришлось получить дополнительное образование. "В разработке мне помогли курсы от УГАТУ, которые я проходил в Уфе, а также участие в проектной школе "Лифт в будущее". А что мешало? Конкуренты", — смеется Мурат.

Он, как и большинство участников форума "Проектория", уверен, что будущее многих профессий лежит в сфере информационных технологий. "IT-разработки проникают во все отрасли уже сейчас. Включая нашу энергетику, — говорит школьник. — Без IT уже никуда".

Мурат уверен, что новые профессии будут находиться на стыке отраслей и технологий. "Например, синтез биологии и энергетики, биологии и IT. А что ждет гуманитарные профессии? Некоторые уйдут, но появятся новые. Если что-то уходит, всегда появляется что-то новое", — считает он.

"Я думаю, профессии экономиста или бухгалтера исчезнут через 15–20 лет. Уже есть технологии, способные заменить специалистов этой области. Людям придется переквалифицироваться, сейчас это сделать довольно легко", — добавляет Мурат.

Он еще не определился с будущей профессией. "Меня и в гуманитарные науки тянет, и в подобные технические проекты", — признается мальчик.

Тренажер Брайля

"Я скорее гумантирай, — признается 15-летняя Евгения Кукленкова из Москвы, — и впервые участвую в таком инженерном проекте". Девочка приехала на "Проекторию" от компании "Ростех".

Евгения попала в проект Егора Зайцева из Калининграда по разработке тренажера Брайля — устройства, позволяющего облегчить изучение шрифта Брайля для слабовидящих и незрячих людей. На девочку были возложены маркетинговые функции — продвижение и презентация стартапа.

"Не существует тренажеров, которые обучают, это уникальная модель. Существуют технологии, которые помогают незрячим читать, но для этого нужно уже знать язык. А наш тренажер помогает именно понять буквы, изучить их", — объясняет Евгения.

Проект был отмечен на форуме "Проектория" сертификатом в 50 тыс. рублей на изготовление промышленного экземпляра тренажера. "Это позволит дальше выходить на рынок", — говорит Евгения.

Светлана Сергеева