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Новый глава Росгидромета: в сохранении ведомства значительная заслуга Фролова

Общество
6 сентября, 18:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, сентября. /ТАСС

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев освободил Александра Фролова от должности главы Росгидромета

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МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Росгидромет был сохранен в качестве отдельной структуры благодаря бывшему главе ведомства Александру Фролову. Об этом в среду новый глава гидрометеорологической службы Максим Яковенко рассказал ТАСС.

"Он [Александр Фролов] возглавил одно из ключевых ведомств [Росгидромет], которое представлено по всей стране и в мире, в тяжелый период, были большие бюджетные сокращения. В принципе, в сохранении Росгидромета есть его значительная заслуга", - поделился Яковенко.

Ранее сообщалось, что 5 сентября премьер-министр России Дмитрий Медведев сменил руководителя Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Вместо Александра Фролова пост займет Максим Яковенко, говорится в распоряжениях правительства.

В документах поясняется, что Фролов освобожден от должности "в связи с достижением предельного возраста пребывания на государственной гражданской службе Российской Федерации". Яковенко работал заместителем главы Росгидромета.

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