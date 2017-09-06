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Краснодарский край может увеличить число туристов в межсезонье за счет бальнеолечебниц

Общество
6 сентября, 18:36 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 6, сентября. /ТАСС

На территории региона действуют около 200 учреждений, предлагающих водные процедуры с использованием минеральных вод

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КРАСНОДАР, 6 сентября. /ТАСС/. Развитие системы санаториев поможет привлечь туристов на Кубань в межсезонье и в ближайшие годы будет одним из приоритетных направлений развития туризма в Краснодарском крае, считает губернатор региона Вениамин Кондратьев.

"Мы хотим развивать бальнеолечение в некурортное время. Мы наблюдаем спад числа туристов, когда заканчивается морской сезон, и вынуждены искать все новые направления развития отрасли. У нас очень большие залегания минеральной воды, и это является серьезным потенциалом для развития туристической отрасли", - сказал он в среду на совещании в краевой администрации.

В свою очередь министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Христофор Константиниди рассказал ТАСС, что в настоящее время на территории края действуют около 200 бальнеолечебниц. Для последующего развития нужны инвесторы, а одним из обязательных условий, необходимых для их привлечения, является спрос на услуги.

"Один из стимулов - сейчас мы делаем при поддержке Министерства здравоохранения продукцию для распространения: каталоги, полиграфические материалы, чтобы в поликлиниках [Краснодарского края] врачи могли работать с этими каталогами и в рамках оздоровления пациента или реабилитации ему рекомендовать с учетом особенностей диагноза", - привел пример Константиниди.

По данным министерства, в настоящее время в крае бальнеолечебницы, санатории и пансионаты с лечением работают в 14 районах, в том числе на горноклиматических курортах Красная Поляна и Лагонаки и на термальных источниках Мостовского, Лабинского и Отрадненского районов. Реализуется более 500 программ с использованием лечебных грязей и минеральной воды местного происхождения. При этом в межсезонье многие кубанские курорты делают скидки до 50% от летней цены.

Ранее сообщалось, что в 2017 году Краснодарский край рассчитывает принять около 16 млн туристов - примерно на 200 тыс. человек больше, чем годом ранее. Достичь данных показателей в регионе надеются за счет событийного туризма.

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Персоны
Кондратьев, Вениамин Иванович
Страны
Россия
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