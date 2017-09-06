Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.09:
$ 57.34
€ 68.42
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Мэрия Москвы не согласовала проведение пикета у посольства Мьянмы

Общество
6 сентября, 23:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, сентября. /ТАСС

Отмечается, что активисты не указали цель пикета, а параметры площадки не соответствуют нормам для проведения публичного мероприятия с заявленным количеством участников в 200 человек

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Власти Москвы отказали инициативной группе в проведении 8 сентября пикета в поддержку мусульман у посольства Мьянмы из-за несоответствия параметров указанной площадки для подобных массовых мероприятий. Об этом сообщил ТАСС в среду источник в мэрии города.

"Власти не согласовали пикет в поддержку мусульман, который планировалось провести 8 сентября у здания посольства Мьянмы на Большой Никитской. Активисты не указали цель пикета, а параметры площадки не соответствуют нормам для проведения публичного мероприятия с заявленным количеством участников в 200 человек", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что соответствующая заявка поступила к властям города 4 сентября. Активисты планировали выступить у стен посольства в поддержку этнических бенгальцев-мусульман рохинджа, проживающих в Мьянме, чьи права, по их мнению, были ущемлены.

Накаленная ситуация в Мьянме

События, которые привели к подобным акциям, связаны с ситуацией в штате Ракхайн в Мьянме. Он известен как место компактного проживания этнического меньшинства - мусульман народности рохинджа. Власти республики отказываются признавать их своими гражданами и считают их нелегальными мигрантами из Бангладеш. В этом штате неоднократно возникали конфликты на религиозной почве. Они приводили к столкновениям между мусульманами и местными буддистами. За последние годы жертвами насилия стали тысячи человек.

Смотрите также
Участники митинга в поддержку народа рохинджа у посольства Мьянмы в Джакарте, Индонезия

Сепаратисты или жертвы насилия: кто такие рохинджа и почему их притесняют

Ситуация обострилась 25 августа. Сотни боевиков движения "Араканская армия солидарности рохинджа" напали на 30 опорных пунктов полиции. За неделю число жертв столкновений на западе Мьянмы превысило 400 человек, за две недели страну покинуло более 146 тыс. беженцев народности рохинджа.

Ранее государственный советник и министр иностранных дел Мьянмы Аун Сан Су Чжи, фактически являющаяся политическим лидером страны, сообщила о "массовой дезинформации" вокруг событий в республике. По ее словам, мировыми СМИ растиражировано "большое количество поддельных фотографий, сделанных за пределами Бирмы (прежнее название Мьянмы)", что рассчитано "на создание проблем между различными сообществами в целях содействия интересам террористов".

Реакция в Москве

Третьего сентября у здания посольства Мьянмы на Большой Никитской улице в Москве прошел несанкционированный митинг в поддержку народа рохинджа. По словам источника, в митинге приняли участие около 800 человек. Как уточнил ТАСС врио руководителя пресс-службы столичного ГУ МВД Юрий Титов, в рамках пикета полиция задержала 20 человек за попытку нарушения порядка организации митингов и демонстраций у посольства Мьянмы в Москве.

Кроме того, благотворительный мусульманский фонд "Закят" объявил о старте кампании по сбору средств и гуманитарной помощи для жителей Мьянмы, исповедующих ислам и подвергающихся притеснениям на родине. Сделать пожертвование может любой желающий. По состоянию на 6 сентября, собрано уже 565,7 тыс. рублей, а всего организаторы планируют собрать 6 млн. Акция продлится до 5 октября 2017 года.

Митинг в Грозном

На Центральной площади в Грозном 4 сентября также состоялся митинг в поддержку мусульман народа рохинджа, которых власти Мьянмы отказываются признавать своими гражданами. По данным полиции, в акции приняло участие более 1,1 млн жителей Чечни и соседних регионов, среди которых были глава Чечни Рамзан Кадыров, муфтий Ингушетии Иса Хамхоев, представители муфтията Северной Осетии, Карачаево-Черкесии и Ставропольского края. По итогам акции участники проголосовали за принятие резолюции-обращения к президенту РФ с призывом прекратить кровопролитие в Мьянме.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Столкновения на западе Мьянмы
Страны
Россия Мьянма
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Главные сюжеты единого дня голосования 2017 года
Встаньте в круг. Для чего нужна керамическая мастерская, в которой работают слепоглухие люди
Фото
Студенты на церемонии вручения студенческих билетов в Болгарской исламской академии
15
Болгарская исламская академия планирует стать центром исламского образования в РФ
10
Прогулки по Петру: что происходит с одним из главных монументов Церетели 20 лет спустя
6
Более 1 млн человек собрались в Грозном на митинг в поддержку мусульман народа рохинджа
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
На Солнце зарегистрировали самую крупную вспышку за 12 лет
2
США предлагают ввести нефтяное эмбарго против КНДР и заморозить активы Ким Чен Ына
3
ДНК-тест показал, что Сальвадор Дали - не отец испанки, из-за которой произвели эксгумацию
4
МИД РФ: попытки США оправдать незаконное вторжение в российские дипобъекты неуместны
5
При взрыве бойлера в жилом доме в Краснодарском крае погиб младенец
6
Мэрия Москвы не согласовала проведение пикета у посольства Мьянмы
7
МВД опровергло информацию об изменении стандартов автономеров в России
Темы дня
Новости партнеров
Реклама