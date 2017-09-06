Мэрия Москвы не согласовала проведение пикета у посольства Мьянмы

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Власти Москвы отказали инициативной группе в проведении 8 сентября пикета в поддержку мусульман у посольства Мьянмы из-за несоответствия параметров указанной площадки для подобных массовых мероприятий. Об этом сообщил ТАСС в среду источник в мэрии города.

"Власти не согласовали пикет в поддержку мусульман, который планировалось провести 8 сентября у здания посольства Мьянмы на Большой Никитской. Активисты не указали цель пикета, а параметры площадки не соответствуют нормам для проведения публичного мероприятия с заявленным количеством участников в 200 человек", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что соответствующая заявка поступила к властям города 4 сентября. Активисты планировали выступить у стен посольства в поддержку этнических бенгальцев-мусульман рохинджа, проживающих в Мьянме, чьи права, по их мнению, были ущемлены.

Накаленная ситуация в Мьянме

События, которые привели к подобным акциям, связаны с ситуацией в штате Ракхайн в Мьянме. Он известен как место компактного проживания этнического меньшинства - мусульман народности рохинджа. Власти республики отказываются признавать их своими гражданами и считают их нелегальными мигрантами из Бангладеш. В этом штате неоднократно возникали конфликты на религиозной почве. Они приводили к столкновениям между мусульманами и местными буддистами. За последние годы жертвами насилия стали тысячи человек.

Ситуация обострилась 25 августа. Сотни боевиков движения "Араканская армия солидарности рохинджа" напали на 30 опорных пунктов полиции. За неделю число жертв столкновений на западе Мьянмы превысило 400 человек, за две недели страну покинуло более 146 тыс. беженцев народности рохинджа.

Ранее государственный советник и министр иностранных дел Мьянмы Аун Сан Су Чжи, фактически являющаяся политическим лидером страны, сообщила о "массовой дезинформации" вокруг событий в республике. По ее словам, мировыми СМИ растиражировано "большое количество поддельных фотографий, сделанных за пределами Бирмы (прежнее название Мьянмы)", что рассчитано "на создание проблем между различными сообществами в целях содействия интересам террористов".

Реакция в Москве

Третьего сентября у здания посольства Мьянмы на Большой Никитской улице в Москве прошел несанкционированный митинг в поддержку народа рохинджа. По словам источника, в митинге приняли участие около 800 человек. Как уточнил ТАСС врио руководителя пресс-службы столичного ГУ МВД Юрий Титов, в рамках пикета полиция задержала 20 человек за попытку нарушения порядка организации митингов и демонстраций у посольства Мьянмы в Москве.

Кроме того, благотворительный мусульманский фонд "Закят" объявил о старте кампании по сбору средств и гуманитарной помощи для жителей Мьянмы, исповедующих ислам и подвергающихся притеснениям на родине. Сделать пожертвование может любой желающий. По состоянию на 6 сентября, собрано уже 565,7 тыс. рублей, а всего организаторы планируют собрать 6 млн. Акция продлится до 5 октября 2017 года.

Митинг в Грозном

На Центральной площади в Грозном 4 сентября также состоялся митинг в поддержку мусульман народа рохинджа, которых власти Мьянмы отказываются признавать своими гражданами. По данным полиции, в акции приняло участие более 1,1 млн жителей Чечни и соседних регионов, среди которых были глава Чечни Рамзан Кадыров, муфтий Ингушетии Иса Хамхоев, представители муфтията Северной Осетии, Карачаево-Черкесии и Ставропольского края. По итогам акции участники проголосовали за принятие резолюции-обращения к президенту РФ с призывом прекратить кровопролитие в Мьянме.