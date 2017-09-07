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МВФ готов помочь своим партнерам в преодолении последствий урагана "Ирма"

Общество
7 сентября, 5:13 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 7, сентября. /ТАСС

Директор-распорядитель организации Кристин Лагард отметила, что МВФ готов оказать финансовую поддержку из источников быстрого финансирования

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ВАШИНГТОН, 7 сентября. /ТАСС/. Международный валютный фонд готов оказать поддержку участвующим в его работе странам, которые пострадали от урагана "Ирма". Об этом говорится в распространенном в среду заявлении директора-распорядителя финансовой организации Кристин Лагард.

"Фонд готов помочь своим государствам-членам, которые пытаются справиться с последствиями этой катастрофы, включая, если потребуется, финансовую поддержку из наших источников быстрого финансирования", - сказала она. Лагард также высказала слова сочувствия в связи с разрушениями, вызванными стихией.

Скорость ветра при прохождении "Ирмы" через карибский регион превышала 260 км/ч и при порывах достигала 380 км/ч. Выпала трехмесячная норма осадков. Произошло повышение уровня моря на пять метров, волны при этом достигали 12 м.

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