МВФ готов помочь своим партнерам в преодолении последствий урагана "Ирма"

ВАШИНГТОН, 7 сентября. /ТАСС/. Международный валютный фонд готов оказать поддержку участвующим в его работе странам, которые пострадали от урагана "Ирма". Об этом говорится в распространенном в среду заявлении директора-распорядителя финансовой организации Кристин Лагард.

"Фонд готов помочь своим государствам-членам, которые пытаются справиться с последствиями этой катастрофы, включая, если потребуется, финансовую поддержку из наших источников быстрого финансирования", - сказала она. Лагард также высказала слова сочувствия в связи с разрушениями, вызванными стихией.

Скорость ветра при прохождении "Ирмы" через карибский регион превышала 260 км/ч и при порывах достигала 380 км/ч. Выпала трехмесячная норма осадков. Произошло повышение уровня моря на пять метров, волны при этом достигали 12 м.