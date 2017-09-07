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Reuters: во Флориде наблюдаются перебои с доставкой бензина и очереди к АЗС

Происшествия
7 сентября, 3:53 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 7, сентября. /ТАСС

Основной причиной перебоев названа загрузка автодорог

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НЬЮ-ЙОРК, 7 сентября. /ТАСС/. Перебои с доставкой топлива и очереди к автозаправочным станциям зарегистрированы на территории штата Флорида, который готовится к урагану пятой категории "Ирма". Об этом сообщило в среду информационное агентство Reuters со ссылкой на данные, полученные в Ассоциации круглосуточно работающих магазинов при АЗС Флориды. На эти предприятия приходится 98% продаж бензина и дизельного топлива в этом штате.

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Как пояснили в ассоциации, некоторые АЗС во Флориде распродали все запасы, так как бензовозам требуется больше обычного - до трех часов - на доставку топлива из порта Эверглейдс. Он является единственным источником нефти и продуктов ее переработки для южной части штата. Главная причина перебоев заключается в нагрузке на автодороги, которая существенно возросла из-за начавшейся эвакуации населения подальше от береговой линии.

В качестве примера Reuters приводит Орландо с пригородами, где АЗС обычно пополняют свои запасы по мере возникновения необходимости и без спешки. Бензовоз направляется через один час после поступления запроса с каждой конкретной станции. "Мы обычно не слишком утруждаемся у колонок. Но сейчас там выстраиваются очереди", - заявил агентству менеджер АЗС сети RaceTrac Эли Брито в Орландо.

Во Флориде нет нефтеперерабатывающих заводов, поэтому население штата, превышающее 20 млн человек, полностью зависят от поставок автотоплива танкерами и баржами. Береговая охрана ограничила судоходство в портах на побережье штата. Губернатор Рик Скотт в среду объявил о частичной эвакуации жителей в четырех округах штата. Ранее была отменена плата за проезд по всем автодорогам Флориды в целях облегчения эвакуации и оказания помощи населению.

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