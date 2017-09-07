Путин отметил значимость Всемирного конгресса людей с ограниченными возможностями

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МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям I Всемирного конгресса людей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.
"Считаю ваш форум, посвященный важнейшим вопросам повышения качества жизни людей с инвалидностью, большим, общественно значимым событием, серьезным вкладом в решение широкого круга задач, связанных с обеспечением условий для профессиональной, творческой самореализации людей с проблемами здоровья, формированием их активной жизненной позиции. Площадка конгресса позволит вам обменяться опытом, обсудить перспективные идеи, познакомиться с лучшими практиками и инклюзивными технологиями", - отмечается в приветствии.
Путин выразил уверенность, что встреча пройдет плодотворно, послужит выработке полезных рекомендаций, укреплению международных гуманитарных связей и личных, человеческих контактов.
Первый Всемирный конгресс людей с ограниченными возможностями здоровья проходит в Екатеринбурге с 7 по 10 сентября. Идея проведения форума была выдвинута и поддержана во время Европейского конгресса в Брюсселе в 2015 году, его основная тема - "Увидеть ценность каждого". В программу форума войдут доклады, мастер-классы, экскурсии, панельные дискуссии и туристические маршруты. Организаторы отмечают, что на конгресс приедут представители 27 стран, зарегистрировано более 700 человек.