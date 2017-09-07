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Туристическая Ассоциация "Мир без границ" будет представлять Россию в World Travel Allian

Общество
7 сентября, 16:05 дата обновления: 7 сентября, 16:16 UTC+3 ПЕКИН /Корр. ТАСС, Алексей Селищев

Всего в исполком будут включены представители 25 стран и организаций

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ПЕКИН, 7 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Селищев/. Председатель Комиссии по поддержке и развитию въездного туризма общественного совета Ростуризма Иван Введенский, также представляющий туристическую ассоциацию "Мир без границ", будет включен в исполнительный комитет World Travel Alliance ("Всемирный туристский альянс"). Как он сообщил ТАСС, всего в исполком войдут представители 25 стран и организаций, а сам альянс будет учрежден 11 сентября.

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"Структура альянса и работа почти полностью будут повторять схему, по которой работает UNWTO. Там предусмотрен сбор генеральной ассамблеи каждые четыре года, выборный исполком, выборный председатель и три заместителя, а также выборный генеральный секретарь и дирекция, которая осуществляет ежедневную работу", - пояснил он.

По словам собеседника, альянс может помочь с привлечением "серьезных инвестиций" в Россию. "Альянс нам должен в этом помочь, потому что участие китайских туристских корпораций еще невелико. В основном туризм сейчас держится на небольших участках рынка, и в рамках альянса мы рассчитываем привлечь исполинов китайского туризма", - сказал Иван Введенский.

"Это повысит качество туризма и приведет к структурным изменениям в потоке. Мы должны вместе реализовывать проекты, вместе решать, куда возить туристов и что им показывать. Рост турпотока должен жестко сопровождаться развитием наземной индустрии, потому что свободных ресурсов уже нет, и каждый новый турист - это организация новых мест посещения и объектов показа, новых достопримечательностей, музеев", - пояснил собеседник.

"Китайский пирог"

По словам Введенского, вступление Visit Russia в World Travel Alliance в качестве учредителя увеличит приток китайских туристов и инвестиций на российский рынок.

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"11 сентября будет рассматриваться план работы на 2018 год. Мы готовимся к тому, чтобы принять самое активное участие в тех проектах, которые в этот план войдут. У нас оптимистические ожидания по поводу работы альянса и того места и роли, которые Россия должна в нем занять. Речь идет о так называемом китайском пироге - это и китайский туристический поток, это и китайские инвестиции в туристические проекты, это и технологии. Это тесное знакомство с культурой и привычками китайского туриста, сотрудничество в технологиях", - пояснил Иван Введенский.

"В дальнейшем участие будет безусловно расширяться география стран, наверное, будут участвовать практически все государства", - отметил он.

"Альянс нам интересен для реализации стратегических проектов сотрудничества между Россией и Китаем, и эти проекты начнут давать результаты через несколько лет. Поэтому в 2018 году вряд ли что изменится, но можно заложить механизмы стратегического партнерства, чтобы в дальнейшем и поток увеличился, и экономика улучшилась, и инвестиции пошли, и наметились инфраструктурные улучшения", - резюмировал он.

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