Экс-президенты США объявили о сборе средств для пострадавших от шторма "Харви"

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ВАШИНГТОН, 8 сентября. /ТАСС/. Пять экс-президентов США запустили кампанию по сбору средств для организаций, помогающих пострадавшим от урагана "Харви". Соответствующее заявление распространили в четверг представители бывшего главы государства Барака Обамы.
Согласно тексту, экс-лидеры "обращаются к своим согражданам и друзьям по всему миру с просьбой поддержать" усилия по ликвидации последствий "Харви". В заявлении отмечается, что из-за разгула стихии уже более 1 млн человек были вынуждены покинуть свои дома. Общая сумма причиненного ущерба составила $180 млрд.
Сбор средств будет идти в интернете. Кроме того, объявления об этом прозвучат и в телеэфире. Перечисленные деньги могут пойти на помощь не только пострадавшим от "Харви", но также и тем, кто ощутил на себе удар нового урагана "Ирма".
"Харви", ныне ослабевший до тропического циклона, стал самым мощным ураганом в США за последние 12 лет после урагана максимальной (пятой) категории "Катрина". Основной его удар пришелся на штат Техас. По данным телеканала СNN, погибли не менее 50 человек. Президент Дональд Трамп запросил у Конгресса США на ликвидацию последствий стихии из федерального бюджета экстренное финансирование в размере $7,85 млрд.