Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.09:
$ 57
€ 68.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Матвиенко: федеральным трассам в регионах нужна более современная защита от природных ЧС

Общество
8 сентября, 13:38 UTC+3 НАЛЬЧИК НАЛЬЧИК 8, сентября. /ТАСС

Председатель Совета Федерации заявила о необходимости подготовления программы восстановления дорог

Поделиться
Материал из 1 страницы

НАЛЬЧИК, 8 сентября. /ТАСС/. Защита федеральных трасс в регионах, подверженных природным катаклизмам, должна быть более современной. Об этом сообщила в пятницу председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко во время рабочей поездки в Кабардино-Балкарию после доклада о восстановлении федеральной трассы в Приэльбрусье, частично разрушенной селем.

Смотрите также

Следователи установили личность второго погибшего при сходе селя в Кабардино-Балкарии

Движение по разрушенной селем дороге в Приэльбрусье восстановлено

"Нужно обращаться в Министерство транспорта, чтобы на федеральных трассах в регионах, которые могут подвергаться подобным стихийным бедствиям, были другие технологии, они должны быть современные, более устойчивые к подобным проявлениям. Нужно подготовить программу восстановления, а не просто латание дыр. Нужно, чтобы были приняты более серьезные меры", - сказала она.

1 сентября в результате прорыва высокогорного озера Башкара в Приэльбрусье сошел мощный селевой поток. Он прошел по ущелью Адыл-Суу и продолжил движение по Баксанскому ущелью. В результате два человека погибли, один до сих пор считается пропавшим без вести. Без газоснабжения оставались 7,7 тыс. жителей шести поселков и курорта Эльбрус.

Было смыто несколько участков федеральной трассы "Прохладный-Баксан-Азау" - единственной дороги, ведущей к Эльбрусу. В Эльбрусском и Баксанском районе республики действует режим чрезвычайной ситуации.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Матвиенко, Валентина Ивановна
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
14 главных фото недели: принц Джордж в школе, Путин во Владивостоке, Меркель на дебатах
Лучший город Земли. Все, что нужно знать о Москве
Робот Вера принимает на работу. Российский стартап раздвинул границы использования искусственного интеллекта
Фото
Обновленный шоу-рум по программе реновации жилья
14
Москвичи смогут сходить на экскурсии в первые готовые квартиры по программе реновации
3
Закладная плита и серебряные монеты найдены при реставрации "Зимней гостиницы" на Валааме
Студенты на церемонии вручения студенческих билетов в Болгарской исламской академии
15
Болгарская исламская академия планирует стать центром исламского образования в РФ
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Глава МИД Франции предложил "добавить специй" в диалог с Москвой
2
Несколько эрмитажных котов пострадали из-за задымления
3
МИД Украины выразил протест РФ в связи с задержанием украинца Павла Гриба
4
В результате конфликта пассажиров на станции метро "Третьяковская" мужчина ранен ножом
5
Захарова: политика США в отношении России вызывает вопросы
6
В Иркутской области ребенок погиб на детской площадке
7
Пожар в подвале Эрмитажа ликвидирован
Темы дня
Новости партнеров
Реклама