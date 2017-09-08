Матвиенко: федеральным трассам в регионах нужна более современная защита от природных ЧС

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НАЛЬЧИК, 8 сентября. /ТАСС/. Защита федеральных трасс в регионах, подверженных природным катаклизмам, должна быть более современной. Об этом сообщила в пятницу председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко во время рабочей поездки в Кабардино-Балкарию после доклада о восстановлении федеральной трассы в Приэльбрусье, частично разрушенной селем.
"Нужно обращаться в Министерство транспорта, чтобы на федеральных трассах в регионах, которые могут подвергаться подобным стихийным бедствиям, были другие технологии, они должны быть современные, более устойчивые к подобным проявлениям. Нужно подготовить программу восстановления, а не просто латание дыр. Нужно, чтобы были приняты более серьезные меры", - сказала она.
1 сентября в результате прорыва высокогорного озера Башкара в Приэльбрусье сошел мощный селевой поток. Он прошел по ущелью Адыл-Суу и продолжил движение по Баксанскому ущелью. В результате два человека погибли, один до сих пор считается пропавшим без вести. Без газоснабжения оставались 7,7 тыс. жителей шести поселков и курорта Эльбрус.
Было смыто несколько участков федеральной трассы "Прохладный-Баксан-Азау" - единственной дороги, ведущей к Эльбрусу. В Эльбрусском и Баксанском районе республики действует режим чрезвычайной ситуации.