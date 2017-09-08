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Путин дал поручения кабмину по развитию заповедника "Херсонес Таврический" в Крыму

Общество
8 сентября, 23:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, сентября. /ТАСС

Президент также поручил Минобороны предоставить Севастополю земельные участки для создания историко-археологического парка

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МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ решить вопросы по финансированию историко-археологического музея-заповедника "Херсонес Таврический" в Крыму. Соответствующий пункт содержится в опубликованном в пятницу на сайте Кремля перечне поручений по итогам рабочей поездки в Севастополь 18-20 августа 2017 года.

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Правительству поручено до 31 января 2018 года совместно с администрацией президента, Минобороны, правительством Севастополя и при участии Российской академии наук принять необходимые решения по созданию историко-археологического парка "Херсонес Таврический". В частности, необходимо установить границы его территории и определить объемы и источники финансирования.

Кроме того, президент поручил до 31 января 2018 года поручил Минобороны предоставить Севастополю земельные участки для создания историко-археологического парка.

В настоящее время территория музея-заповедника "Херсонес Таврический" составляет 42 га, в нее входит, помимо главной экспозиции под открытым небом, крепость Чембало в Балаклаве и крепость Каламита в Инкермане, а также Хора - земельные наделы граждан Херсонеса, расположенные на Гераклейском полуострове. Херсонес отнесен к особо охраняемым объектам ЮНЕСКО.

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